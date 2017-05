Carla Suárez: "Me faltó ser más agresiva al final"

Carla Suárez durante la pasada edición del Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Carla Suárez fue la última representante española en caer en el Mutua Madrid Open al ceder, en un partido muy disputado, ante la norteamericana Coco Vandeweghe. La canaria explicó sus sensaciones en rueda de prensa.

Apoyo del público: "Sí, la gente ha estado empujando durante todo el partido. He sentido su apoyo durante toda esta semana y más de un partido que he ganado aquí ha sido gracias a ellos. Hoy no he podido ganar, pero recuerdo un par de puntos que he conseguido gracias al apoyo de la grada".

Falta de agresividad en el tercer set: "Creo que me ha faltado algo de agresividad en el último set. Debí serlo más, eso es lo que te hace ganar este tipo de partidos. Es algo en lo que estoy trabajando con mi entrenador. Aunque he sido capaz de ganar muchos encuentros sin ser del todo agresiva, está claro que eso ayuda. En muchos tramos del partido me he sentido incómoda, no estaba en el partido. He intentado poner en problemas a mi rival, tratar de sacar mejor, de restar más profundo con mi derecha pero hoy no pude hacerlo del todo".

Posibilidad de ganar el partido: "Realmente no pienso en eso cuando estoy abajo en el marcador y más con jugadores como ella (Vandeweghe) que saca y juega muy rápido. Hoy ha habido momentos en los que ha jugado bien, otros en los que no, pero todo iba muy rápido, como a ella le gusta. Es una jugadora muy agresiva y que lo hace todo muy rápido".

Sensaciones y físico: "Ahora mismo es complicado. Lo positivo es que he disputado tres partidos seguidos. Hacía mucho tiempo que no lograba encadenar tres encuentros consecutivos en un gran torneo, eso es lo más importante. Creo que de cara a Roma y Roland Garros, eso me ayudará mucho. Físicamente me encuentro bien, no tengo ninguna lesión aunque quizá un poco dolorida después de estos tres partidos, pero mi cuerpo ha respondido bien a este desgaste".

Expectativas en Roma y Roland Garros: "Ahora afronto con más confianza Roland Garros. Los triunfos ayudan mucho, siempre te dan confianza. Seguiré entrenando duro para tratar de llegar a París con el mayor número de victorias posibles. Creo que puedo hacer una gran temporada en tierra".

La desventaja de la estatura: "Es algo a lo que ya estoy acostumbrada. Llevo jugando al tenis toda mi vida, siempre he sido pequeña y siempre he jugado con jugadores más altas que yo. Trato de compensar eso mejorando mis puntos fuertes, siendo un poco más rápida, mover más a las rivales de lado a lado. Si haces esto último, causarás mucho daño a tus rivales incluso si son más pequeñas que yo".