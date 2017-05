Feliciano López: "Ahora me siento mucho mejor"

Feliciano López durante el MMO 2016. Foto; Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Tras derrotar al francés Gilles Simon en un encuentro llevado al límite (desempate en el último set), el toledano Feliciano López reconoció la dureza de su oponente pero destacó que ahora sí esta feliz en la pista, a diferencia de los primeros meses del año.

La importancia de cambiar el ritmo del partido. "Di todo lo que pude. Gilles (Simon) es un jugador muy duro, no te regala nada, te resta cada bola, defiende increíblemente bien. Sabía que si me mantenía en el fondo, no ganaría. Por eso decidí irme a la red, acortar más los puntos. En eso el servicio me ayudó mucho. Al principio tuve el control del partido, después el reaccionó y en el último nos fuimos al 'tie-break' después de salvar varias situaciones complicadas. Ha sido un encuentro muy duro, recuerdo haber ganado cuatro puntos seguidos en el desempate", comentó.

Mejores sensaciones que antes. "Ahora mismo estoy más contento de lo que lo estaba a principios de temporada. Me siento mucho mejor, tuve un par de problemas en la espalda a comienzos de año pero estoy de mi actuación de hoy", afirmó.

Djokovic, siguiente rival. "Obviamente, cuando te enfrentas a alguien como Djokovic siempre estás obligado a dar más que contra el resto de jugadores. Está claro que mañana tendré que sacar muy bien, es mi principal opción si quiero ganar. Tengo que hacer lo mismo que hoy, acortar los puntos porque desde el fondo de pista él es mejor que yo. Tengo que trabajar la táctica que usaré mañana, tengo que jugar de manera inteligente. Si quiero derrotar a Djokovic, mi servicio tiene que funcionar", explicó.

Más completo que antes. "No recuerdo nada de mi debut aquí en 2002, han pasado muchos años. Creo que mi juego ha evolucionado mucho, ahora soy mejor jugador de lo que era antes. Leo mejor el juego, me conozco mejor a mí mismo y a mis rivales. Ahora juego con inteligencia, pienso más las cosas. Cuando recibí la invitación en 2002 para jugar aquí, fue un sueño hecho realidad. Estuve a punto de vencer a uno de mis ídolos, André Agassi, fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Ahí me di cuenta de que podía competir en de tú a tú contra uno de los mejores del mundo. Desde entonces han sucedido muchas cosas. Mi juego es más agresivo y la superficie del torneo ha cambiado mucho, pasamos de jugar bajo techo y en cemento a hacerlo al aire libre en tierra. Creo que desde que el torneo se disputa en tierra, me he sentido más cómodo. Conservo grandes recuerdos de todos estos años", concluyó.