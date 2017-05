Rafa Nadal: "Hoy jugué muy mal"

Rafa Nadal durante una rueda de prensa en el Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Rafa Nadal tuvo un exigente debut en el Mutua Madrid Open. El manacorí, que venció en tres ajustados sets al siempre imprevisible Fabio Fognini, no se mostró nada satisfecho con su nivel desplegado en el día de hoy.

Mal juego durante todo el partido que no le impidió llevarse el partido. "No se trata de criticarme a mí mismo, sino de ser realista. No he jugado mal, he jugado muy mal. Pero, dentro de lo mal que he jugado, mi actitud siempre ha sido la adecuada. Esa ha sido la clave, junto a la voluntad de seguir luchando, de que haya ganado. Mi nivel no fue bueno, pero encontré la manera de vencer. El partido ha sido muy incómodo, quizá por el viento, que ha ido a más conforme avanzaba el choque. En general, ha habido momentos en los que él (Fognini) ha jugado bien, otros en los que ambos hemos jugado mal y al final creo que hemos estado muy parejos. También me he encontrado un poco nervioso por ser mi primer partido y hoy las condiciones de la pista han sido muy diferentes a las de otros días. Espero hacerlo mejor en mi próximo encuentro", comentó.

Importancia de sacar adelante los partidos: "Es muy importante sentir buenas sensaciones. Si mañana vuelvo a jugar así de mal, me iré a casa porque no siempre puedes ganar así. Ojalá mañana me encuentre mejor y pueda avanzar a la siguiente ronda. Está claro que los partidos en los que no juegas bien, como hoy, pero que al final los terminas sacando, son muy importantes, te dan mucha confianza. Mentalmente te hacen más fuerte, es lo positivo que puedes sacar del día de hoy", afirmó.

El problema de las dobles faltas le lastró durante el encuentro. "No se trata del servicio. Si juegas mal, todo se contagia. Yo no soy Karlovic, Isner o Raonic. Yo puedo servir bien, pero no soy el tipo de tenista que hace 20 saques directos por partido. Para mí, servir bien significa tener una oportunidad de coger la iniciativa para tratar de ganar el punto desde el fondo de pista. Es cierto que hoy he cometido varias dobles faltas, pero el gran problema es que aún sirviendo bien no logre coger mi derecha y mandar en el punto. Ese es mi gran problema, no el servicio", afirmó.

Expectativas de cara a Roland Garros calmadas, sabiendo que aún queda mucho por delante para el torneo parisino. "Las condiciones son muy diferentes de jugar aquí a hacerlo en París. Lo he dicho desde el primer día, este es el torneo de tierra batida que menos se parece a Roland Garros. Para llegar bien a París tendré que hacer lo mismo que he hecho hasta ahora. En Montecarlo y Barcelona jugué muy bien, hoy no lo hice. Pero la mejor noticia es que mañana tengo otro partido. Después, ya veremos lo que ocurre en Roma", confirmó.

Kyrgios, próximo rival, en una nueva batalla de nivel. "Va a ser un rival muy duro. Es uno de los jugadores más difíciles a los que te puedes enfrentar a día de hoy. Con la altura de Madrid, se vuelve incluso más complicado que en pista dura. Veremos lo que pasa mañana y si juego de día o de noche. Es un rival que va a presionarme mucho, tiene un gran servicio y es muy agresivo. Trataré de ser estar más sólido con mi servicio e imprimir un ritmo alto. Tendré que jugar a mi mejor nivel para ganarle, pero tengo la confianza para hacerlo", concluyó.