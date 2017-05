Halep triunfa y avanza a cuartos

Google Plus

Concentración al 100 para Simona. Imagen-Zimbio

Con la presión de ser la última campeona en la Caja Magica, Halep se enfrentaba a Stosur por décima vez en su carrera con un record de 5-4 para la rumana. Desde el 2010 y excepto en el 2014 y 2015, ellas se han enfrentado al menos una vez al año (2010, 2011, 2012, 2016 victoria para Stosur y; Tres veces en 2013, una 2016 y una en este año para Halep). El camino de la rumana en este torneo comenzó con una victoria sobre Kristýna Plíšková en primera ronda (6-1,6-2) y siguió con la victoria sobre la italiana Roberta Vinci en un ajustado 6-3 2-6 7-5. Por el lado de la australiana Stosur, tuvo que vencer a la local Sara Sorribes por 6-2 6-0 y a la colombiana proveniente de la Qualy Mariana Duque por 6-3 7-5.

Quiebre y ventaja para el set

Luego de que el horario de comienzo estipulado se atrasara por el partido que había antes en la cancha tres del Mutua Madrid Open, Halep y Stosur hicieron el sorteo, precalentaron y ya estaban listas para empezar su décimo duelo. Al servicio Stosur, la número tres del mundo oriunda de Rumania ya empezaba quebrando para ponerse 1-0. Llegado el turno de su saque, Halep no dudaría a la hora de definir los puntos y dejaría a Stosur 2-0 abajo. Resistiendo a los ataques de la rumana, Samantha no quiere quedarse atrás y junto a su saque logra descontar para estar 1-2.

Ahora llegaría la hora de ver quién podía aguantar su servicio, ya que Halep sin problemas se pone 3-1, Stosur descuenta 3-2, Halep toma ventaja de 4-2, Stosur continua peleando 4-3 y Halep logra ponerse 5-3. Con la presión del saque Stosur tenía que ganarlo si quiera seguir en el set, cosa que lograría por errores de Halep y le dejaría la responsabilidad a su rival (5-4). Sin complicaciones Simona lograba el set point pero Stosur no quería entregarlo tan fácil con lo que llegaría a tener break point para empatar el set. Pero la fuerza de la rumana hizo que aprovechara su segundo set point y se lo llevara por 6-4.

Stosur da pelea y no se rinde

Con Halep en ventaja de un set, la australiana decidiría tomar el control del partido para aunque sea empatarlo. Arrancando el set con su saque, lograría ponerse en ventaja por primera vez en el partido (1-0) y luego aprovecharía su primer break point (segundo del partido) para estar 2-0 arriba. Stosur tendría la chance de ponerse 3-0 pero luego de levantar un 15-40, Simona vulneraría el servicio de su rival y le devolvería el favor descontando en 2-1. Con un game perfecto (40-0) Halep empataría el partido en dos iguales e intentaría tomar la delantera en el siguiente juego. Aprovechando que Simona estaba imprecisa, Samantha se ponía 3-2 y mantenía su saque.

Tras estar 0-30, Halep levantaría su nivel y volvería a empatar el encuentro (3-3). Stosur no permitiría que Halep volviera a tomar la delantera y sin perder un punto, pondría las cosas 4-3. Halep no quería perder pisada y nuevamente empata en cuatro iguales, pero al siguiente game desaprovechó su ventaja de 30-0 y Stosur logro mantener su saque para estar 5-4. Luego Halep tenía que ganar su servicio para no perder el set y empatarlo en cinco iguales, lo que casi logra luego de evitar que su rival aproveche dos set points. Pero a la tercera oportunidad de ganar el set para Stosur, ésta la aprovecharía y se lo llevaría por 6-4.

Halep no va a aflojar

Al cumplirse la hora con 23 minutos, Halep y Stosur decidirían todo en el tercer y último set. Stosur serviría y se pondría ya en la delantera por 1-0. Halep haría lo mismo y emparejaría el encuentro por 1-1. Nuevamente ambas no perderían su saque y el tercer set se pondría 2-2. Halep no dudaría de aprovechar sus tres break points y tomaría ventaja de 3-2. Con un nuevo game sin errores (40-0), la rumana lograría estar 4-2 y ahora todo dependería de su rival y su saque. Stosur gana el game con su saque (4-3), Halep la imita (5-3) y Stosur vuelve a mantener para descontar 5-4.

Sirviendo para el partido, Simona conseguiría una triple oportunidad de ganarlo y sin dudar lo haría nuevamente por 6-4. De esta forma Simona Halep se clasificó a los Cuartos de Final del Master 1000 de Madrid, tras una hora y 53 minutos de juego, y se enfrentará a la estadounidense Coco Vandeweghe que minutos antes en la misma cancha había dejado afuera a la local Carla Suárez Navarro por 5-7 6-4 7-5 para seguir defendiendo su título conseguido el año pasado en estas tierras.