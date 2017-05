Nadal sigue adelante en Madrid apeando a un muy buen Fognini

Google Plus

El jugador español Rafa Nadal tuvo un rival difícil en su debut en la Pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open: el italiano Fabio Fognini, vigésimonoveno jugador mundial con el que el ganador de 14 Grand Slams tiene un record de 8-3 (el italiano le derrotó en los torneos de Río, Conde de Godó y US Open, las tres ocasiones en 2015) y con el que normalmente ha tenido especiales problemas para vencerle. En la capital española no fue una excepción.

Nadal ya había comentado que el cuadro que le había tocado en suerte no era el soñado, y si a ello se le suma la altura de Madrid, el viento, el buen juego mostrado por el transalpino (conectó hasta 48 winners) y el no tan bueno de Rafa, el español no iba a tenerlo ni mucho menos sencillo. El primer set se tuvo que decidir en el tie-break. Después de dos roturas para cada jugador, cuatro dobles faltas del mallorquín (dos de ellas consecutivas) y Rafa tratando de contener los buenos golpes que le venían del otro lado de la pista (remontada de un 3-1 y un 5-3 adversos incluida), se llegó a la muerte súbita, donde Nadal sí que estuvo mejor que el de San Remo, lo que le permitió anotarse este desempate por siete puntos a tres y, por lo tanto, la primera manga.

En el segundo acto, el italiano siguió jugando al nivel de un top-ten y el balear seguía sin estar entonado del todo. Solo le hizo falta un break para poner el 6-3 a su favor en el marcador. Rafa tuvo tres break points que no pudo convertir, con lo que el nombre del clasificado para los octavos de final se decidiría en la definitiva tercera manga.

En el tercer set también hubo breaks para ambas partes (dos para Rafa y uno para Fabio). Rafa se puso 4-2 arriba tras lograr uno de ellos, circunstancia que tranquilizaría a los aficionados, convencidos de que al español no se le escapará el encuentro, pero en esta ocasión esto no estaba nada claro al tener al otro lado de la pista a un jugador que puede ser muy peligroso si no se descentra y juega su mejor tenis. Costó más de la cuenta pero Nadal pudo llevarse el gato al agua por cuarto partido consecutivo ante Fognini y el tetracampeón del torneo madrileño se adjudicó el match por 7-6 (7-3), 3-6 y 6-4.