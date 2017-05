La firmeza de Halep le lleva a la semifinal

Google Plus

Sonrisa y puño apretado de Semifinal. Imagen-Zimbio

Con el condimento de ser el primer enfrentamiento entre ambas, Halep y Vandeweghe sabían que tenían que jugarse el todo para no quedar afuera del torneo. Ninguna de las dos tuvo un camino relativamente fácil. Por el lado de la defensora del título, Halep, tuvo que derrotar a Kristýna Plíšková en primera ronda (6-1, 6-2), a la italiana Roberta Vinci en segunda ronda (6-3, 2-6, 7-6) y a la australiana Samantha Stosur en un gran partido que se iba a llevar por 6-4 4-6 6-4. Mientras tanto, el camino de Vandeweghe hacia este partido de cuartos de final había sido: Anett Kontaveit en primera oportunidad 6-4 7-6, Laura Siegemund en segunda por 6-2 4-6 6-3 y la local Carla Suárez Navarro por 5-7 6-4 7-5.

Ojo con tu saque

Jugando en la cancha principal que es una de las tres que alberga la Caja Magica, llamada Manolo Santana (son tres estadios cubiertos), Halep y Vandeweghe estaban listas para comenzar su primer duelo y el primero del dia en Madrid. Halep comenzaría al servicio logrando el primer game del partido (1-0). Vandeweghe haría lo mismo para no perderle pisada y empatar rápido en uno iguales. Luego Halep continuaría siendo firme en su saque (2-1) y daría el primer golpe aprovechando dos break points para poner el partido 3-1.

Ya con el quiebre realizado, Simona lo confirma ganando nuevamente su saque y obteniendo la ventaja de 4-1. Vandeweghe no quería seguir perdiendo puntos e iba a intentar descontar, pero al no poder salvar dos oportunidades de quiebre para la rumana, ésta volvería a vulnerar el servicio y se pondría 5-1. Con la responsabilidad de sacar para el set, la rumana sin dejar dudas y con mucha precisión ganaría el primer set por 6-4 con tan solo 25 minutos de juego ganando el punto con un ace.

Te advertí que tuvieras cuidado

En el segundo set la estadounidense trataría de encontrarle el punto débil a la oriunda de Rumania pero no le resultaría tan fácil. Primero tenía que volver a ganar su saque que no lo hacía desde que empato el set anterior en uno iguales. Pero Simona entró con todo a la pista y quitándole la oportunidad de llevarse el game a Vandeweghe, quebraría poniéndose ya 1-0. Llegaría un gran momento de CoCo donde tendría tres break points, pero Halep logró escapar y tomó la ventaja de 2-0. Nuevamente CoCo iba a querer descontar con su servicio pero no defendió las dos oportunidades que tuvo la rumana y en 15 minutos aproximadamente se encontraría perdiendo 3-0. Halep aprovecharía los errores de CoCo y sin complicaciones estaría 4-0 arriba en el marcador.

Vandeweghe después de empatar con su saque en el primer set, volvería a ganar un game y descontaría 4-1; Pero Halep no quería darle tanto protagonismo y en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraría 5-1. Ahora tenía Vandeweghe tenía la responsabilidad con su servicio de evitar que Simona ganara el saque y el partido, pero solo puedo aguantar una chance para la rumana que cuando volvió a tener match point no dudó y se llevó el set por 6-1. De esta manera la rumana Simona Halep continúa su camino hacia la defensa del título en el Mutua Madrid Open donde se clasificó a la semifinal luego de una hora y un minuto de partido, y esperará a su rival que saldrá del encuentro entre la holandesa Kiki Bertens y la letona Anastasija Sevastova.