Nishikori: "He jugado muy bien durante todo el partido"

Kei Nishikori durante la pasada edición del MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista japonés Kei Nishikori, actual número ocho del mundo y sexto cabeza de serie del Mutua Madrid Open, compareció en rueda de prensa tras su triunfo ante el español David Ferrer, gracias al cual accede a los cuartos de final del Masters 1000 madrileño por cuarta vez consecutiva.

Satisfecho con el nivel desplegado: "Estoy muy contento de ganar, además de hacerlo en dos sets. Esperaba un partido muy duro, como siempre que me había enfrentado a él (Ferrer). Creo que jugué a un gran nivel desde el principio hasta el final. Con mi derecha he estado muy agresivo, hoy funcionó muy bien".

La altitud de Madrid: "Sí, aquí siento que la bola me corre más. Me estoy sintiendo muy cómodo jugando en altura. La verdad es que no sé por qué, pero siempre he jugado muy bien en España. Por eso me encanta jugar aquí y en Barcelona".

Djokovic, posible rival: "Bueno, contra Novak no tengo un gran récord, precisamente. Él es un gran jugador, muy sólido y muy completo. No tiene muchas debilidades. Sería una gran oportunidad para mí, para comprobar qué nivel tengo realmente. Trataré de disfrutar del partido".

Mejoría física: "Me he sentido mejor de lo que esperaba. Estoy contento de cómo estoy a nivel físico. No sé cuanto me aguantará la muñeca, eso se irá viendo día a día. Pero hoy me he encontrado bien, espero seguir mejorando".

Importancia de disputar la gira sudamericana: "Puede ser que eso tenga algo que ver, pero aquí la superficie es diferente que en Sudamérica. Creo que cada vez tengo más experiencia, estos dos últimos años he jugado mucho y obtenido grandes resultados en tierra. Eso me ha dado mucha confianza. Es cierto que ayer me resultó un poco más difícil entrar en el partido, pero me sentí muy a gusto en la pista".

Sensaciones de jugar bajo techo: "No me importa mucho, la verdad. Ayer hizo mucho viento, hoy también. Cuando juegas al aire libre, te encuentras con estas cosas, el viento se convierte en un enemigo más. Por eso me encuentro cómodo también jugando en pista cubierta, no me importa en absoluto".