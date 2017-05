Feliciano López: "Los pequeños detalles decidieron el partido"

Feliciano López se lamenta durante un partido en el MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Tras quedar apeado en los octavos de final del Mutua Madrid Open ante el serbio Novak Djokovic, el español Feliciano López analizó el encuentro destacando el gran partido que realizaron ambos tenistas.

Alto nivel por parte de ambos: "Creo que, en general, he jugado muy bien hoy. Tácticamente hice lo que tenía que hacer, aunque quizá fallé algunas bolas en momentos importantes, sobre todo en el final del primer set. En el segundo ocurrió más o menos lo mismo. Él (Djokovic) hizo las cosas bien y yo volví a fallar en un par de puntos clave. Esos detalles decidieron el partido. Pero estoy satisfecho de cómo jugué hoy y creo que el también lo estará, sacó muy bien, imprimió un gran ritmo y fue muy inteligente".

Diferencias con el techo cubierto: "Obviamente, las condiciones no son las mismas. Cuando salimos a la pista había mucho viento. El viento es un factor muy importante en el tenis. Si no hace tanto viento, es mucho mejor jugar al aire libre pero cuando juegas bajo techo, puedes sentir mejor la pelota. No creo que hoy fuera algo decisivo, no perdí por eso".

El nivel actual de Djokovic: "Bueno, Djokovic ha estado a un nivel impresionante los últimos tres o cuatro años. Casi nadie podía ganarle, pero este año las cosas han cambiado un poco. Es cierto que este año está teniendo más altibajos, no ha sido todo lo consistente que de costumbre. Pero hay que entender que no siempre se puede estar a este nivel tan alto, siempre con la presión de tener que ganar cada partido obligatoriamente. Pienso que hoy lo hizo muy bien, si continúa así seguirá ganando partidos".

Posible nuevo formato alternativo de Davis Cup: "He oído algo acerca de eso, pero creo que no hay nada oficial. Pienso que sería interesante hacer algo parecido a la Copa del Mundo de Düsseldorf años atrás. Es un formato atractivo, yo mismo la he jugado durante dos temporadas y recuerdo a grandes tenistas jugando allí, como Pete Sampras, por ejemplo. Creo que la idea que tienen es hacer algo similar, si se confirmará estaría encantado de participar. Sería una buena noticia para el tenis".

Sobre la decisión de Djokovic: "Es muy difícil evaluar todo esto. No podemos meternos en su cabeza. Nosotros, los tenistas, tomamos las decisiones que creemos más convenientes para nosotros mismos. Si Novak cree que esto es lo mejor para él, adelante".