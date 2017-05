Djokovic: "Los dos jugamos a un nivel muy alto"

Novak Djokovic durante una rueda de prensa en Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Novak Djokovic estará presente nuevamente en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. El serbio analizó en rueda de prensa su victoria ante el español Feliciano López.

Gran nivel por parte de ambos: "Creo que ambos disputamos un gran partido. Él (Feliciano) jugó muy bien, especialmente en el segundo set. No pude conseguir restar bien hasta el final del primer set. Un 'break' fue suficiente, en ambos sets. Pero como ya he dicho, fue un partido de gran calidad, disfruté mucho. Fui capaz de sacar adelante situaciones complicadas, sobre todo en el segundo set, eso me ha impulsado mucho. Cuando juegas aquí y frente a un español, tú necesitas controlar tus emociones, mantener la concentración y usar la energía necesaria en determinados momentos".

Posible contrato con Lacoste: "Se supone que todavía no puedo hablar de eso, no es oficial. No puedo hablar acerca de marcas o cambios que podrán o no tener lugar en el futuro. Simplemente veremos qué pasa".

Buen rendimiento en la red: "Me siento más cómodo en el fondo, es mi zona de confort. Pero he estado trabajando muy duro estos dos últimos años con Boris (Becker) y Marian (Vajda) acerca de desenvolverme mejor en la red, tratar de acortar más los puntos. O sea que sí, hay días en los que esas cosas salen bien, como hoy, y espero hacerlo igual de bien en mis próximos partidos".

Las diferencias de jugar con altura en tierra: "La altitud cambia mucho las condiciones, el juego es más rápido, algo que va en favor de los grandes sacadores. Feli es uno de ellos y Almagro también, pero la mayoría de los tenistas españoles destacan por ser fuertes desde el fondo de pista, no desde el servicio. Pero no sé si este es un factor que juega en contra de ellos y si afecta al éxito de los españoles en tierra".

Apoyo fundamental de su familia: "Se trata de gente que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, especialmente mi hermano. Ellos son los que están ahí apoyándome siempre, dándome la energía necesaria tan importante en un momento como este, de transición. En estos momentos, mi hermano está ejerciendo de entrenador pero el no quiere tener ese rol, está es una situación excepcional. Yo valoro mucho sus consejos, pero el quiere mantener su posición inicial, algo que yo respeto mucho. En este proceso que estoy comenzando ahora, lo más importante es que ellos están conmigo, algo que me hace sentir mucho mejor".