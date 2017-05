Djokovic puede con un sobresaliente Feliciano

Google Plus

Existe un refrán que dice "no hay mal que por bien no venga". Esto mismo debe estar pensando Feliciano López tras caer eliminado del Mutua Madrid Open, en el que ha jugado su mejor partido de lo que va de temporada. El toledano demostró que con motivación e implicación sigue estando a un óptimo nivel para plantar cara a las mejores raquetas del circuito, incluso en superficies que no son sus favoritas. Por su parte Djokovic está cogiendo confianza y jugando más cerca de ese nivel que le hizo convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Tras el saludo pertinente del final del partido el español sonreía sabiendo que había realizado un gran partido y sólo un juego con dos errores le habían privado de poner en problemas al número dos del ránking ATP.

La actuación de Feliciano ha sido brillante durante todo el encuentro, jugando a un nivel espectacular que este año no encontraba en ninguno de los anteriores torneos. La solidez de fondo y los pocos errores han obligado al balcánico a sacar su mejor tenis para avanzar a los cuartos de final. La afición ha sabido reconocer el trabajo y compromiso del tenista local en un partido que a priori no iba a ser tan igualado. Con esta actuación el de Toledo podrá jugar con esa confianza de hace algunos años e intentar volver a convertirse en un rival peligroso en los próximos torneos.

Djokovic empieza a recuperar su nivel

El serbio ha comenzado a mejorar en su tenis, con puntos largos y bolas exquisitas que le llevaron a convertirse en el número uno. Nole llega a los cuartos en el mejor momento de forma desde que comenzó el torneo. Culpa de ello ha sido el ritmo competitivo que le ha ofrecido Feliciano a lo largo de los dos sets que han deleitado a los aficionados.

El partido comenzó igualado con los dos jugadores ganando su servicio sin complicaciones. La primera bola de break fue en contra del español, pero supo aguantar la presión para mantener el casillero igualado. Cuando Feliciano servía para mantenerse con vida en la primera manga llegó el juego tonto de partido. De repente el serbio se quedaba clavado mirando una bola, aunque el golpeo entró en el lado del español que no corrió pensando que la bola anterior había sido mala. El árbitro decretó que Djokovic no se había quejado y el punto era del número dos. El siguiente punto fue un error forzado del zurdo, fruto de la confusión anterior y la primera manga se esfumaba por dos errores que nadie en la pista se quería creer.

En el segundo set el toledano no se reindió y volvió a plantar cara con una derecha agresiva que complicaba las aspiraciones de su contrincante. El juego decisivo empezó con un 0-30 favorable al tenista local, pero entonces salió magia de la raqueta del número dos que con un par de puntos excepcionales volvía a gritar y sacar el puño, como aquel tenista de hace un año que se mostraba invencible. Este juego sería clave para los intereses de Feliciano que tras tener todo de cara para romper el servicio del rival, vio como el serbio tenía tres bolas de partido al resto. La experiencia de Nole pudo con las ganas y el ímpetu de Feliciano que cayó de una manera digna ante un gran Djkovic.

En los cuartos de final el serbio se enfrentará ante el japonés Kei Nishikori que ha vencido al español David Ferrer por la vía rápida. Otro test de nivel, para demostrar que poco a poco el balcánico está recuperando su mejor nivel. Tras la eliminación de Andy Murray a manos de Borna Coric, Djokovic es el máximo favorito junto con Rafael Nadal para levantar el título en la capital madrileña.