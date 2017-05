El 'lucky loser' Coric apea a Murray de Madrid

Google Plus

Andy Murray sigue sin carburar en este 2017. El número uno del mundo, al que cada día que pasa le queda menos tiempo en la cima, fue sobrepasado totalmente por el croata Borna Coric en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. Con el techo de la Manolo Santana cubierto debido a la lluvia, Coric desarboló por completo a un Murray nuevamente demasiado apático y sin servicio.

Coric realizó el mismo número de errores no forzados que de golpes ganadores, 21. Murray, por su parte, estuvo muy desequilibrado, 14 winners y el doble de errores ​ La primera y única vez hasta ahora que el escocés había cedido ante el croata fue en Dubai 2015. En aquel partido Murray perdió 6-1 y 6-3 después de cometer la friolera de 55 errores no forzados. El encuentro de hoy pareció una segunda parte del de Dubai. Coric se mostró muy sólido desde el primer momento, tanto al servicio como desde el fondo de pista, algo que acabó desesperando a su rival, un Murray que vio cómo de nuevo su servicio no respondía. El escocés tampoco estuvo fino al resto, se le notaba más lento de lo habitual y en ningún momento pudo con el primer servicio de Coric.

Todo comenzó a torcerse para el británico a partir del quinto juego del primer set. Murray cedió su servicio y aunque lo recuperó en el juego siguiente, volvió a cederlo dos veces seguidas para confirmar un final de primer set nefasto (6-3).

Sin noticias de Murray

Muchas veces hemos visto al escocés jugar con fuego y salir de la quema en el último momento, pero hoy no iba a ser uno de esos días. Aunque mantuvo el tipo a duras penas en el comienzo del segundo parcial, Murray no terminaba de enlazar varios puntos seguidos.

Murray tuvo un agujero enorme con el segundo servicio: 7 de 20, un 35% de puntos ganados Coric seguía impecable con el servicio y aprovechó, en el siempre clave octavo juego, el mínimo bajón de su rival al servicio para conseguir el 'break' decisivo. El croata supo aguantar perfectamente la presión y cerró la victoria más importante de su carrera repitiendo el 6-3 del primer set.

Buscando alcanzar sus segundos cuartos de final de un Masters 1000, tras los de Cincinnati del año pasado, el joven tenista de 20 años se enfrentará al vencedor del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov (12) y el austríaco Dominic Thiem (8). Murray, por el contrario, sigue sumido en un letargo que comienza a preocupar de verdad. La semana que viene en Roma, el escocés tendrá una nueva oportunidad de redimirse.