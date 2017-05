Andy Murray: "No encontré la manera de cambiar el partido"

Andy Murray con gesto apesadumbrado durante un partido en Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Nueva decepción de Andy Murray en este 2017. El número uno del mundo no pudo pasar de los octavos de final en el Mutua Madrid Open al caer derrotado con claridad ante el joven croata de 20 años Borna Coric. El escocés pasó por sala de prensa, en la que explicó las principales causas de la derrota.

Ninguna manera de cambiar el rumbo: "Bueno, casi nada funcionó bien hoy. Empecé bien, pero cuando él (Coric) se puso por delante, no encontré ninguna vía de escape para cambiar la situación. Cometí muchos errores muy pronto, no fui capaz de construir jugadas. No siempre eres capaz de jugar tú mejor tenis, pero puedes encontrar alguna manera de crear problemas a tu oponente y hoy no lo hice".

¿Cuestión mental o física? "No estoy cansado, como he dicho antes, desde el punto de vista mental no he sido capaz de cambiar el partido. Los múltiples errores que he cometido han echo que el partido se me fuera demasiado rápido, eso es lo que pasó".

Segunda derrota ante Coric: "Ha sido muy parecido al partido que me ganó en Dubai. Él es muy consistente, mueve bien la pelota, sirve bien, defiende mejor. Si tú no estás a tu mejor nivel, es un jugador que te lo hace pasar muy mal. Hoy he sentido lo mismo que en Dubai".

Nuevo formato de competición por países: "He hablado con Piqué un par de veces, nos intercambiamos varios mensajes. Intentar nuevas cosas en el tenis nunca es fácil, hay muchos obstáculos. Es muy difícil teniendo en cuenta nuestro calendario. Pero creo que es una idea interesante, si viera la luz, sería muy positivo".

Influencia de la lesión en el codo: "Eso no es excusa, pero cuando estás lesionado siempre te cuesta entrar en ritmo y yo estuve un mes fuera".

Diferentes maneras de perder: "Es normal que, de vez en cuando, pierdas partidos. Puedes perder, pero la manera de hacerlo puede hacerte sentir decepcionado y preocupado. Mientras que en Barcelona perdí frente a Thiem pero me fui contento por estar cerca de ganar, hoy mi actitud no fue la adecuada y eso es lo que me preocupa. En el tenis las cosas cambian muy rápido, Coric es un ejemplo. Perdió en la previa pero míralo ahora, en los cuartos de final. Lo que necesito ahora es saber por qué estoy en esta posición, ojalá pueda arreglarlo y jugar mejor en Roma y Roland Garros".