Borna Coric: "Ha sido la mejor victoria de la temporada"

Borna Coric disputando un partido en Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Borna Coric es, sin duda alguna, el hombre del día en el Mutua Madrid Open. El croata dejó fuera de los cuartos de final del torneo madrileño al actual número uno del mundo, el escocés Andy Murray. Coric explicó a los medios de comunicación sus sensaciones tras el triunfo.

Sorpresa como 'lucky loser': "Sí, seguro. Tras perder en la previa lo primero que hice es preparar mis cosas para irme a mi casa, pero así es el tenis. En mis dos últimos encuentros, me he sentido muy bien, igual de bien que en Marrakech. Tenía confianza para jugar bien, pero esperaba que tanto".

Segunda victoria ante Murray: "Es una gran victoria, la mejor de toda la temporada. Me dará confianza, la cual es muy importante en el tenis. También mi ránking mejorará mucho tras este torneo, a partir de ahora no tengo que defender puntos, sólo puedo ir hacia arriba. Hoy me sentí especialmente bien en la pista, creo que ser un 'lucky loser' te quita algo de presión y puedes sentirte más liberado".

Rapidez de recuperación tras la lesión: "No tenía otra opción, tenía que operarme para poder recuperarme del todo. No estoy sorprendido, me tomé el tiempo necesario para volver con garantías. Es cierto que los dos primeros meses fueron muy malos. Había estado fuera dos meses y medio y me costó un poco coger el ritmo de competición. Por primera vez en tres meses, he sentido que puedo volver a jugar otra vez mi mejor tenis".

Influencia de Djokovic: "Somos grandes amigos, él me ha estado ayudando desde que entré en el circuito. Entrenamos juntos, hablamos mucho. Me llevo muy bien con él".

La importancia de ser un buen estratega: "No creo que utilizara una táctica especial, simplemente tratar de aburrirlo. Poner muchas bolas en juego y desesperarlo para que fallara. Obviamente, él (Murray) o jugó bien hoy, lo supe desde el principio. Es lo que trato de decir, el plan era hacerle jugar, poner muchas pelotas dentro y ver qué sucedía".