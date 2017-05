Rafael Nadal: "Jugué a un gran nivel de principio a fin"

Rafa Nadal durante un partido en el Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Rafa Nadal mostró hoy su mejor nivel en Madrid y no dio ninguna opción al australiano Nick Kyrgios sellando con autoridad su pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid. El mallorquín destacó en rueda de prensa el gran nivel desplegado en todo momento.

Nada sintió mejores sensaciones que las obtenidas en el primer partido contra Fognini. "He jugado un gran partido, desde el principio hasta el final. He fallado muy poco y he restado incluso mejor de lo que esperaba. He dado un paso adelante con respecto al día de ayer. Ganar a un jugador como Kyrgios 6-3 y 6-1 es una gran noticia, lo normal es que ante un gran jugador como él, te cueste mucho más", comentó. Goffin, próximo rival, un nuevo duro hueso de roer que poder superar en Madrid. "En Montecarlo conseguí una buena victoria, pero no fue nada cómoda. El partido fue muy complicado, sobre todo el primer set. Mañana espero un partido muy duro, él es uno de los mejores jugadores del mundo, tendré que jugar a un nivel similar o incluso mejor que hoy", afirmó.

Torneo alternativo a la Davis: "Es una iniciativa de la ITF, no de los jugadores. Creo que sería interesante para los jugadores y para el público. Creo que ahora estamos faltos de un torneo como este. No he hablado con Piqué acerca de esto, no lo conozco personalmente, pero estoy contento de que él y su grupo se preocupen por mi deporte. Ellos siempre serán bienvenidos, él y cualquiera que quiera invertir en el tenis. Ójala su propuesta esté en buenas manos y salga adelante", explicó.

Las diferencias entre Madrid y Montecarlo son algo que Nadal ve a simple vista. "Las condiciones aquí son completamente diferentes que en el resto de Masters 1000 que se disputan en tierra. Cualquier cosa puede pasar. Aquí todo cuesta un poco más, por eso tienes que estar listo para todo, tratar de arriesgar más sin importar que falles. Necesitas más agresividad que en otros torneos. Mañana es un partido para darlo todo, sé que si no juego a mi mejor nivel, probablemente no tenga oportunidades de ganar. Veremos qué sucede mañana", concluyó.