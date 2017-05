Kyrgios: "Estoy relativamente contento de mi primer torneo en tierra"

Nick Kyrgios durante un partido en el MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El australiano Nick Kyrgios compareció en la rueda de prensa posterior a su derrota ante Rafa Nadal en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid declarando que el español jugó mucho mejor que él pero que se va de Madrid satisfecho con su rendimiento en el global del torneo.

Influencia de la muerte de su abuelo: "Siempre es duro, no he tenido la preparación adecuada para este torneo. Antes de que comenzara el torneo, estuve una semana y media sin entrenar. Por eso, llegar aquí y ser capaz de ganar un par de partidos es un buen balance en mi primer torneo en tierra del año. Hoy he perdido con Nadal, que ha ganado este torneo muchas veces y es muy bueno en tierra. Fue mucho mejor que yo".

Falta de energía en la pista: "Sí, hoy me he encontrado un poco desinflado. Estuve mal, no he entrenado mucho últimamente. Después de tener unas semanas muy buenas con la Copa Davis, Indian Wells y Miami, me fui a mi casa a descansar unos días y la verdad es que no he estado haciendo nada".

La dificultad de jugar contra Nadal en tierra: "Es muy duro, más en esta superficie. Creo que tiene su parte mental, la primera vez jugué contra él en hierba y allí es donde me siento más cómodo. Podría decir que en hierba siento lo mismo que él cuando juega en tierra. El año pasado jugué muy bien contra él en Roma, fue a tres sets y pude haber ganado. Esa semana jugué probablemente mi mejor tenis en tierra que nunca, pero para ser honesto hoy no esperaba ganarle".

Posible futuro como embajador: "No sé si al final de mi carrera seré recordado como un gran jugador. Quiero ser recordado como alguien que luchó por buenas causas antes que por esto. El año pasado no sabía qué quería hacer fuera del deporte, a veces incluso no quería ni jugar. Pero no lo sé, todavía no sé exactamente lo que quiero hacer en el futuro".