Nishikori: "No estoy al 100%, no quise arriesgar"

El japonés Kei Nishikori se ha visto obligado a retirarse del Masters 1000 de Madrid. Nishikori, que debía disputar los cuartos de final ante el serbio Novak Djokovic, aseguró en rueda de prensa que sus problemas en la muñeca no se han solucionado y prefiere no arriesgar teniendo en cuenta lo cerca que está Roland Garros.

"No estoy al 100%, por eso decidí no arriesgar más de la cuenta. Todavía queda Roma la próxima semana y después Roland Garros, por eso quiero volver cuando sepa que estoy completamente recuperado. Creo que hoy no podría haber competido con garantías y desafortunadamente he tenido que abandonar", declaró.

La prioridad del japonés será llegar en las mejores condiciones posibles al segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. "Ahora voy a estar un par de días fuera. Quiero jugar en Roma, pero no puedo prometer nada ahora mismo. Necesito un par de días para recuperarme bien, pero París es lo más importante".

"Me siento un poco frustrado de no poder seguir jugando en un gran torneo como éste, pero creo que mi muñeca no hubiera aguantado un partido tan duro ante un gran rival como es Djokovic. Trataré de ser positivo y trabajar lo más duro posible para estar la semana que viene en Roma", afirmó Nishikori que también declaró que el motivo exacto de su lesión fue una inflamación en la muñeca. "Es mi primer torneo desde que me lesioné, esperaba tener dolores, pero ójala pueda ir mejorando día a día".

El japonés evitó compararse con Juan Martín Del Potro, el cual ha sufrido durante las últimas temporadas varias operaciones en ambas muñecas, aunque reconoció que ésta es una zona muy sensible para los tenistas. "Bueno, no creo que esté tan mal como lo ha estado Juan. Pero, ya sabes, si presionas demasiado una zona como la muñeca tienes muchas posibilidades de acabar lesionado. Por eso he optado por no jugar hoy", concluyó.