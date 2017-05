Pablo Cuevas: "Estoy muy contento de alcanzar mis primeras semifinales de Masters 1000"

Pablo Cuevas durante un partido en el Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El tenista uruguayo Pablo Cuevas alcanzó, con su victoria de este viernes en el Masters 1000 de Madrid ante el alemán Alexander Zverev, sus primeras semifinales en un torneo de esta categoría. El actual número 27 del mundo explicó en rueda de prensa sus sensaciones tras el triunfo.

Primera vez en semifinales: "Estoy muy contento de alcanzar esta ronda por primera vez en mi carrera. La verdad es que estoy haciendo muy bien las cosas este año. En las dos anteriores ocasiones ya estuve muy cerca de lograrlo, pero no ha sido hasta hoy cuando he podido conseguirlo. En mis dos últimos partidos he jugado con mucha calma, muy concentrado en mí mismo, eso es lo que tendré que repetir mañana."

Coric o Thiem: "Cualquiera que sea m rival, será muy duro. No decanto por uno o por otro, si uno de los dos llega a las semifinales será porque lo han hecho muy bien. Tengo que estar preparado, tratar de jugar a mi mejor nivel".

Gran momento de forma: "La temporada ha sido un poco irregular. En uno de los Masters 1000 que disputé me fui a las primeras de cambio y en los otros tres lo he hecho muy bien. También en Australia y en Sudamérica lo hice bien, aunque en Río de Janeiro defendía título y no tuve un gran comienzo. En los últimos dos años he ido marcándome objetivos cada vez más altos, tratar de evolucionar más en mi juego, ser más competitivo. Estoy satisfecho de la experiencia que he cogido este año".

Puntos espectaculares: "No sé, no es algo que haya practicado mucho. Normalmente no intento golpes como esos, pero hoy me salió".

Gran oportunidad de alcanzar la final: "Sí, creo que es una buena oportunidad porque estoy a una sola victoria. Sé que va a ser un gran desafío, pero no creo que ésta sea mi última oportunidad. No me importa contra quien tenga que jugar, saldré a la pista y trataré de dar lo mejor de mí mismo".

Recuperación tras la lesión de rodilla: "Bueno, hace más de tres años de eso, pero sí que es cierto que estuvo dos años sin poder jugar al tenis. Durante ese tiempo aprendí que no sólo puedes entrenar en la pista, sino también fuera de ella. Me hice más fuerte, eso me ayudó a madurar".

Mejor nivel pasados los 30 años: "Creo que las cosas han cambiado mucho. La preparación física es completamente diferente de lo que solía ser antes. Ahora los mejores del mundo tienen un fisioterapeuta en su equipo y eso ayuda mucho a tener una carrera más larga en el mundo del deporte".

Apoyo del público: "Me he sentido muy cómodo desde el principio del torneo. Mucha gente española me apoyó pero también he visto varias banderas uruguayas e incluso dos deportistas olímpicos apoyándome, Alejandro Foglia y Martín Melconian, además de Diego Godín, que también ha estado por aquí. Es muy bonito sentir el apoyo de tu gente".