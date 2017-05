Rafael Nadal: "El 99% de los jugadores querría tener el bajón de Djokovic"

Rafa Nadal durante el MMO 2015. Foto: Dani Mullor - VAVEL

El tenista español Rafa Nadal analizó en rueda de prensa su victoria de hoy ante el belga David Goffin en los cuartos de final del Mutua Madrid Open y lo que puede deparar su duelo de semifinales ante el serbio Novak Djokovic.

Satisfecho con su nivel de hoy: "Creo que ambos desplegamos un nivel muy alto, en general, fue un gran partido, bonito para el espectador. En el segundo set he conseguido dominar más el juego, he tenido más opciones pero ha sido un encuentro muy complicado en el que he tenido que jugar a mi mejor nivel. Es uno de esos partidos en los que te sientes con mucha adrenalina y satisfecho con tu trabajo".

Semifinal ante Djokovic: "Ahora mismo, no sé lo que va a pasar mañana. Me imagino que será un encuentro muy duro ya que me enfrentaré a uno de los mejores tenistas de la historia. Llevo jugando muy bien desde hace mucho tiempo y sé que mañana necesito jugar a mi mejor nivel porque si no, no tendré muchas opciones".

Diferencias con respecto al año pasado: "El año pasado también estaba jugando muy bien a estas alturas de temporada. Lo que ocurrió es que me lesione en los cuartos de final y a partir de ahí todo se complicó mucho. Creo que me encontraba en la misma posición que ahora, ganando dos torneos y llegando a la semifinal en este. Quizá la diferencia es que este año he competido muy bien en todos los torneos, me he encontrado muy estable y eso es muy positivo".

¿Favorito ante Djokovic? "No lo sé, eso no me preocupa mucho. Mañana trataré de dar el 100%, eso es lo que tratará de hacer él (Djokovic). Veremos qué es lo que ocurre".

Importancia del partido: "No creo que sea más importante que una final, no creo que cambie nada. Los dos tenemos la opción de llegar a la final de uno de los torneos más importantes del mundo, no hay otra lectura. Mañana es un día para darlo todo y si pierdo, me iré con buenas sensaciones".

Diferentes condiciones de la pista: "Hoy fueron un poco mejores que en los días previos. No sé lo que es más conveniente para mí, sólo sé que si quieres jugar un buen partido, hoy era un día adecuado".

Rivalidad con Djokovic y supuesto bajón de éste: "Creo que ambos nos hemos hecho daño en nuestras respectivas carreras, nos hemos quitado muchos títulos importantes el uno al otro. Esta es una de las mejores eras de la historia del tenis. Con Roger (Federer) y Novak (Djokovic) he jugado muchas veces, la mayoría en partidos decisivos. Eso ha hecho que mucha gente se haya aficionado al tenis. Creo que, lo primero de todo, el 99% de los jugadores desearían tener ese bajón. Después de Wimbledon, ganó en Canadá e hizo final en el US Open y en Londres. Lo que hizo, tanto en 2011 como en 2015, no es normal, ganar casi todos los partidos del año, eso no es lo normal. El bajón de Djokovic es estar peleando por el número uno hasta final de temporada. Ser número uno cada semana durante tanto tiempo, eso es imposible, eso lo sé yo mejor que nadie. No creo que Djokovic esté en un bache, espero su mejor versión para mañana".