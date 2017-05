Mladenovic: "La final será un gran desafío"

Google Plus

Kristina Mladenovic durante un partido en Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

La tenista francesa Kristina Mladenovic disputará su primera final de un WTA Premier Mandatory, en este caso el de Madrid, al vencer en la segunda semifinal a la rusa Svetlana Kuznetsova en dos sets. Mladenovic, que está cuajando la mejor temporada de su carrera, explicó en rueda de prensa sus sensaciones tras el triunfo.

Mucho respeto entre ambas: "Nos conocemos muy bien la una a la otra, sabemos perfectamente con qué hacernos daño. Hoy fue un partido muy táctico, desde el principio quise tomar la iniciativa y tratar de moverla mucho para que no pudiese tirar con su derecha. Pero no fue fácil, hoy el día estaba muy pesado con tanta lluvia y todo eso. Fue una gran batalla que se decidió por detalles. Estoy orgullosa de haber manejado mis nervios, es una gran victoria".

Estado físico: "Han sido muchos partidos, mucho esfuerzo y mucha lucha. Sentí algo en mi espalda al golpear una derecha, pero afortunadamente pude manejarlo, intenté estar tranquila y encontrar el ritmo adecuado. Ahora me pondré en manos de mi fisio y espero estar en perfectas condiciones de cara a mañana".

Experiencia como doblista: "Ayuda mucho. He acumulado mucha experiencia en el dobles, muchos grandes partidos en los que he podido aguantar la presión. Me acuerdo que el año pasado gané aquí en dobles, ese tipo de cosas ayudan mucho. Sólo trato de seguir mejorando".

El valor de la victoria de hoy: "Es una de las mejores victorias de mi carrera. Ella (Kuznetsova) es una gran restadora y hoy la pista estaba más lenta por las condiciones. Además ella tiene una gran movilidad, hubo momentos en los que pensaba que no podía conseguir un golpe ganador. Tuve que echar el resto para seguir adelante, correr a tope y tratar de forzarla con algunos ángulos. Ella tiene mucha experiencia, sobre todo en tierra, por eso la de hoy es una gran victoria".

Final frente a Halep: "Es una jugadora muy inteligente, juega muy bien tácticamente. Se mueve muy bien, pienso que su juego es ideal para la tierra batida. Es una de las mejores en esta superficie, es la vigente campeona aquí. Va a ser un partido muy duro, sé que domino el cara a cara, pero nunca hemos jugado en tierra. Ella está más acostumbrada a jugar partidos como éste, será un gran desafío para mí".

Cuarta final del año: "Va a ser distinta con respecto a las demás, es un Premier Mandatory. La importancia que la gente da a este torneo es mucho mayor que en los otros, el cuadro es más grande, tuve que jugar más partidos para llegar a la final. Pero es un escenario en el que siempre quieres estar, cuando ves los jugadores/as que han ganado este torneo, eso lo hace más especial".