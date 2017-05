Hingis y Chan se coronan en Madrid

Google Plus

Después de doblegar en su estreno a Lara Arruabarrena y Sara Sorribes, dar cuenta a continuación de Kiki Bertens y Johanna Larsson y vencer por último a Irina-Camelia Begu y Simona Halep, Timea Babos y Andrea Hlavackova llegaban a la gran final del Premier Mandatory Madrid Open teniendo que batirse en duelo con la pareja formada por Yung-Jan Chan y Martina Hingis, quien para llegar a la última ronda del evento habían tenido que dejar en el camino previamente a Jurak y Rodionova, Groenefeld y Peschke, y por último eliminaban a las españolas Arantxa Parra y Silvia Soler. El duelo estaba servido, el título en juego y el comienzo de una apasionante jornada en el Mutua Madrid Open arrancaba con la final de dobles femenina.

Chan y Hingis reinan en la locura de los quiebres

En el primer partido de la jornada en la Pista Manolo Santana, Timea Babos y Andrea Hlavackova saltaban a pista por un lado, y por el otro hacían acto de presencia Yung-Jan Chan y Martina Hingis, siendo las dos parejas candidatas a conquistar el título que dejaban libre Kristina Mladenovic y Caroline García, las vencedoras de la pasada edición. Chan y Hingis arrancarían pisando fuerte, puesto que después de solventar su primer servicio sin ningún problema Martina, ponían en aprieto a sus contrincantes, quebrando su saque de Hlavackova para irse hasta el 2-0. Pero no sería más que un mero espejimo esta renta, puesto que con el saque de Chan, Babos y Hlavackova reaccionaban para recuperar el quiebre sufrido, consolidar a continuación el break obtenido e igualar la primera manga a dos juegos. Sería un mero aviso el primer quiebre obtenido, puesto que tras solventar un complicado saque Hingis, el duo que formaban Chan y Hingis lograba poner en apuros a sus oponentes, quebrando el servicio de Babos por segunda ocasión en el choque para llegar hasta el 4-2.

Tal y como ya ocurriera anteriormente, el servicio de Hingis no funcionaba, Chan no era capaz de ayudar a su compañera lo que provocaba que Babos y Hlavackova recuperaran el terreno perdido con un contrabreak que les acababa llevando a poner el 4-3 en el luminoso. Hasta el momento los servicios estaban siendo una auténtica quimera, la cual pasaría factura también a Babos, que sucumbía para dejar un 5-3 a favor de sus oponentes donde el primer parcial quedaba a un paso de ser cerrado. A la hora de buscar cerrar el primer asalto con el saque de Yung-Jun Chan, se pasaría de tener un 30-0 a ceder una bola de rotura con el 30-40 que llevaba a Babos y Hlavackova a conseguir el contrabreak poniendo el 5-4 en el marcador. En una locura de quiebres, Timea Babos cedía dos bolas de set a sus oponentes, aprovechando la última Chan y Hingis para llevarse el primer parcial por 6-4 después de 41 minutos de partido.

Hlavackova y Babos lo intentan pero terminan sucumbiendo ante el poderío de las nuevas campeonas, Martina Hingis y Yung-Jan Chan

A sabiendas de que estaban contra las cuerdas, a tan solo un parcial de quedar como subcampeonas del torneo, Timea Babos y Andrea Hlavackova regresaban a pista con intensidad, necesitando mejorar su juego, algo que intentaban mostrar desde los primeros compases del segundo asalto cuando lograban disponer de dos bolas de rotura que no eran capaces de aprovechar, viendo como el binomio formado por Hingis y Chan ponía el 1-0 en el luminoso. Quien perdona lo termina pagando, y esto es lo que le ocurriría a Babos y Hlavackova, que cedían una bola de rotura que sus oponentes no dudaban en aprovechar para colocarse con 2-0. Pero como ya sucediera en la primera manga, la suiza y la taiwanesa no eran capaces de consolidar la rotura obtenida, entregando una rotura que permitía a sus rivales recuperar terreno.

A pesar de todo, Hingis y Chan controlaban el partido a la perfección, siendo capaces tras ver como sus rivales se ponían con dos iguales volver a subir el nivel para sentenciar el choque. Después de solventar su siguiente servicio colocando el 3-2 en el marcador, la suiza y la taiwanesa darían el golpe definitivo al partido al ponerse con 0-40 al resto, quebrando el saque de Babos y Hlavackova par allegar hasta el 4-2, que con la consolidación del break les daría el 5-2 con el que comenzar a soñar con llevarse el título a casa. La húngara y la checa serían capaces de alargar un juego más el encuentro, traspasando la presión al binomio rival, que después de colocarse con 40-15 aprovecharía su segunda bola de partido para llevarse el segundo parcial por 6-3 y por ende, coronarse campeonas del torneo de dobles femenino del Premier Mandatory Madrid Open por 6-4 y 6-3 después de tan solo una hora y dieciséis minutos de partido.