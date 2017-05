Rafael Nadal: "Estoy muy feliz de estar en otra final en Madrid"

Rafa Nadal durante la rueda de prensa de hoy. Foto: Photo Silver - VAVEL

Rafa Nadal volvió a vencer a Novak Djokovic después de siete derrotas consecutivas. Tras alcanzar la final en el Masters 1000 de Madrid, el manacorí analizó su triunfo en rueda de prensa.

Cortada la racha de siete derrotas seguidas ante Djokovic: "Las circunstancias eran un poco diferentes a las de otros años. Creo que los dos últimos años no fueron buenos para mí, en cambio para él sí. Hoy sabía que era un partido en el que incluso si jugaba bien podía perder, pero hoy he conseguido encontrar la manera de ganar. He jugado un gran primer set pero en el segundo me he encontrado un poco más tenso y agarrotado. Pero afortunadamente, he logrado la victoria, una victoria que me permite mañana disputar otra final y continuar en esta buena línea. Estoy muy contento de volver a una final aquí e intentaré dar el 100% mañana".

Favoritismo de cara a Roland Garros: "Sólo quiero seguir en esta línea. Cuando llegue París, podréis hablar de favoritos y de todo lo que queráis. El único favorito es aquel que sea capaz de jugar mejor en esas dos semanas. Sé que estoy jugando bien, que estoy en el buen camino. Estoy en otra final de un torneo muy importante y además en casa, en eso es en lo único en lo que estoy pensando ahora mismo".

Ninguna preferencia de cara a la final: "Será un partido muy duro juegue contra quien juegue. Thiem está el número tres en la Race, viene de hacer final en Barcelona. Es joven, con mucho talento y la altura le ayuda bastante aquí. De Pablo (Cuevas), es lo mismo. Lo está haciendo muy bien últimamente, en Montecarlo ganó a Wawrinka y perdió ajustadamente con Pouille. Sé que tendré que jugar a mi mejor nivel para tener opciones de ganar, no va a haber otra manera".

El revés de Djokovic: "Creo que desde mi punto de vista, cuanto más le juegues a esa zona, más problemas vas a tener. Soy zurdo, así que intento jugar la mayoría de las veces con mi derecha cruzada, ese es mi juego. Sé que si quiero hacer daño a Djokovic, tengo que cambiar constantemente las direcciones, si le juego siempre al revés, bueno, el tiene el mejor revés del mundo, así que sería más complicado".

Importancia de la victoria: "Lo dije ayer, para mí es un partido más. Lo más importante es que gracias a esta victoria tengo una oportunidad de disputar otra final. Al final lo que cuentan son los títulos, no a los jugadores a los que has vencido. Es cierto que unos partidos son más importantes que otros y ser capaz de ganar a un tenista del nivel de Djokovic, te reafirma en el buen camino, te da mucha confianza, es una muestra de que las cosas están saliendo bien".

Nervios en el segundo set: "Estaba nervioso porque era un partido importante, porque había perdido muchas veces seguidas. El hecho de poder romper esa mala racha te pone un poco nervioso. Especialmente lo he sentido con el 40-15 en el último juego, ese fue un momento muy complicado. Pero afortunadamente, seguí luchando y logré salvar esa situación. Es un gran resultado, para ganar a Novak por este marcador, has tenido que jugar realmente bien".