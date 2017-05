Toni Nadal: "Sea contra quien sea, será complicado"

Google Plus

Toni Nadal durante un entrenamiento | Foto: Marc González - VAVEL

Toni Nadal pasó por los micrófonos del programa deportivo Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, donde analizó la victoria de su sobrino ante Novak Djokovic en las semifinales del Mutua Madrid Open, cuya final espera que sea muy complicada, sea quien sea el rival.

Gran primer set: "Rafael ha jugado un gran primer set. Sabíamos de la importancia de esta victoria, no era fácil ganar a un tenista como Djokovic, hacía mucho tiempo que no conseguíamos hacerlo y había una tensión añadida".

Momento actual de Djokovic: "En este y en todos los deportes, en general, pierdes un poco el hilo y te cuesta recuperarlo. Novak Djokovic es un gran campeón, es cierto que últimamente no ha atravesado su mejor momento pero no creo que esté muy lejos de volver a cogerlo porque las derrotas que ha sufrido este año han sido con gente de nivel, no ha perdido con cualquiera. Nosotros vivimos una situación similar hace un cierto tiempo y bueno, por suerte, ahora las cosas están saliendo bastante mejor. Supongo que Djokovic pronto volverá al nivel al que nos tenía acostumbrados, desafortunadamente para nosotros".

Dificultad máxima en la final: "Evidentemente, la final no va a ser un paseo. Una final de un torneo de estas características nunca es fácil, nosotros nunca hemos tenido prácticamente ninguna sencilla. Tanto si es uno como el otro, el que consiga el pase significará que está en un gran momento de forma y será un partido complicado. Ya veremos mañana lo que pueda pasar".

La final del Masters 1000 de Madrid se disputará mañana domingo no antes de las 18:00 de la tarde hora española. Antes, a las 15:00, tendrá lugar la final del dobles masculino entre la pareja francesa formada por Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin y la polaco-brasileña conformada por Lukasz Kubot y Marcelo Melo.