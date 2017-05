Kristina Mladenovic: "Fue una gran batalla"

Kristina Mladenovic durante la final de hoy. Foto: vavel.com

Tras ceder en una intensa final del WTA Premier Mandatory ante la rumana Simona Halep, la francesa Kristina Mladenovic compareció en rueda de prensa afirmando la dureza del partido en cuestión.

Estado físico: "Ahora no quiero hablar de ello, he intentado que ocultar las molestias. Pasó ayer, hubo mucha tensión pero he tratado de no pensar en ello. Ha sido un partido muy emocionante y no quiero hablar de ello. Estoy segura de que no va a ser nada grave, sólo un poco de dolor provocado por el esfuerzo. Es algo normal convivir, los dolores van y vienen. El plan es ir a Roma, sin duda. Espero empezar el martes, por lo tanto, tendría un par de días para descansar un poco".

Dureza del partido: "Lo que hemos hecho hoy, luchando por cada punto durante más de dos y media ha sido emocionante. Obviamente, no es fácil para mí aceptar la derrota, pero esto es lo que tiene el deporte, no puede haber dos ganadores".

Espectacular desempate: "Hemos jugado tan duro que incluso no estoy segura de cuantos puntos hemos jugado en el 'tie-break'. Simplemente intenté estar ahí y luchar para llevar la final al tercer set. Fue un gran espectáculo, una gran batalla. Estoy muy satisfecha de cómo logré ganar el desempate. Creo que las dos mostramos un nivel muy alto de consistencia, intentamos todo tipo de golpes, rápidos, ángulos, liftados, dejadas. Sí, fue un gran juego".

Elogios a Halep: "Ella ha jugado increíble, muy sólida con la derecha, el revés, corriendo mucho. Traté de ponerle mucha presión en cada golpe pero ella respondió muy bien a todo lo que la planteaba. Los dos primeros sets fueron muy ajustados, se decidieron por detalles. En el tercero ella jugó varios puntos muy bien y se puso 4-2, no pude aguantar. Si me hubiera mantenido a un 'break', podría haber tenido alguna opción. Ella es muy consistente y muy inteligente".