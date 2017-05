Simona Halep: "Este título significa mucho para mí"

Simona Halep durante el partido de hoy. Foto: Photo Silver - VAVEL

Simona Halep retuvo su trono en Madrid. La rumana, que venció en una trepidante final a la francesa Kristina Mladenovic, declaró en la rueda de prensa posterior al partido que retener este título es muy especial para ella a la par que agradeció, una vez más, el enorme apoyo del público local.

Segundo título en Madrid: "Es genial haber podido defender el título del año pasado. Significa mucho y espero que me dé más confianza de cara a los próximos torneos. Gracias a esto, me siento capacitada para ganar más grandes torneos, sólo tengo que ser más consistente mentalmente. En el final del partido, me he mantenido fuerte y estoy orgullosa de haber permanecido concentrada en todo momento. Comencé mal el año, así que esto es un repunte de confianza. Quiero disfrutar de este momento, no quiero pensar en los próximos torneos".

Gran momento de forma: "Bueno, en tierra siempre he tenido la oportunidad de lograr grandes resultados. En 2014 hice final en Roland Garros y creo que, en este momento, me veo capacitada para lograrlo otra vez. Pero no sé lo que va a pasar en el futuro, no quiero pensar en los siguientes torneos porque me siento mejor cuando no pienso en ello. La presión se ha convertido en algo positivo, quiero mantener este nivel. Espero que este año sí pueda jugar en Roma, a diferencia de lo que sucedió la pasada temporada".

La figura de Darren Cahill: "Darren es un gran entrenador pero sobre todo, es una gran persona. Él me aporta la tranquilidad que necesito. Amo el tenis y lo que estoy intentando es pensar siempre en positivo. Me siento mucha mejor jugadora desde que él está conmigo, ojalá podamos ganar un Grand Slam juntos".

La táctica, clave en el resultado final: "Había jugado muchas veces contra ella, pero nunca en tierra. Sé que tiene un gran servicio y una gran derecha, por eso traté de hacerla correr todo lo que pudiese. Gané muchas de las dejadas, le quité confianza con ese golpe, era parte de la táctica. Creo que las dos jugamos a un gran nivel, pero mis piernas se mantuvieron fuertes, al igual que mi cabeza".

Momento de tensión en el segundo set: "Estaba un poco disgustada en el 3-2, hubo un punto en el que su servicio se había ido fuera, estaba bastante segura, había visto la marca, perdí un poco la concentración. Pero después de la muerte súbita, pude volver más fuerte en el tercer set, volver a estar positiva y mantenerme así hasta el último punto y así lo hice".

Mejor jugadora de la historia del torneo: "Es muy bonito escuchar esto, es muy especial. Disfruto mucho jugando aquí, me encanta la gente. Me apoyan mucho y quiero darles las gracias, siempre me siento muy bien en la pista".