Previa WTA Premier 5 de Roma: suceder a Serena Williams como emperatriz romana

El Foro Itálico, listo y preparado para ser testigo del mejor tenis durante una semana | Foto: Internazionali BNL D'Italia

Aún no se ha iniciado el torneo de manera oficial en su cuadro final y el Foro Itálico de Roma ya sabrá que el próximo domingo tendrá una nueva campeona en su modalidad femenina, pues Serena Williams, la vencedora del certamen en el año 2016, debido a su embarazo, va a ser baja durante todo el presente curso. Kerber, Pliskova, Halep y la subcampeona de la pasada campaña, Madison Keys, buscarán suceder a la americana en el trono de campeona.

Primer cuarto: Kerber vs Halep

Como viene siendo habitual en los últimos torneos en los que Serena Williams no ha disputado y ha estado en semanas esporádicas como número uno del mundo, es la alemana Angelique Kerber, que este próximo lunes volverá a ocupar el trono de "mandamás" en la WTA, la primera cabeza de serie del certamen italiano. La de Bremen directamente debutará contra una tenista de la fase previa en la segunda ronda puesto que pasa exenta en la primera ronda.

Kerber y Halep en lo que ha sido hasta el momento su último partido. En el Round Robin de las WTA Finals 2016, con triunfo para Kerber | Foto: zimbio

Además de Kerber, en este lado del cuadro ha quedado sorteada la flamante campeona del Mutua Madrid Open, la rumana Simona Halep, que también accede con Bye a la segunda ronda donde chocará con Laura Siegemund o Naomi Osaka. Halep y Kerber podrían medirse en unos hipotéticos cuartos de final. Esta parte del cuadro ha deparado partidos muy interesantes, como por ejemplo Anastasia Pavlyuchenkova ante Samantha Stosur o Maria Sharapova, que podría enfrentarse a Kerber en tercera ronda, ante Christina McHale.

Segundo cuarto: Cibulkova vs Kuznetsova

La eslovaca Dominika Cibulkova y Svetlana Kuznetsova encabezan el segundo cuarto del cuadro pudiéndose enfrentar en la antepenúltima ronda del torneo. Para ello, deberán superar a Ekaterina Makarova, Roberta Vinci, Misaki Doi, Monica Niculescu, Kiki Bertens o una tenista de la previa en el caso de la jugadora nacida en Bratislava y a Madison Keys, Katerina Siniakova, Shuai Zhang o dos tenistas de la previa en el asunto de la rusa.

La reacción de Cibulkova tras batir a Kuznetsova en su último duelo: semifinales de las WTA Finals 2016 | Foto: zimbio

Este lado del cuadro ha deparado dos encuentros muy interesantes. Uno de ellos enfrentará a Ekaterina Makarova ante Roberta Vinci, un choque que tiene todas las papeletas de jugarse en una pista Pietrangeli a rebosar y el partido que enfrentará a Kiki Bertens y Monica Niculescu, que viene de caer en Madrid ante Caroline Wozniacki, baja en este torneo, en un choque de más de tres horas y media de duración.

Tercer cuarto: Konta vs Garbiñe

Sin duda alguna, posiblemente sea la parte del cuadro más dura, pues dentro se encuentran tenistas como Johanna Konta y Garbiñe Mugüruza que podrían chocar en los cuartos de final y también nombres míticos y de peso como son los de Julia Goerges, Jelena Jankovic, Venus Williams o la flamante subcampeona de Madrid, la francesa Kristina Mladenovic.

Konta y Garbiñe, la última vez que chocaron, con triunfo de la británica, en el US Open del 2015 | Foto: zimbio

Garbiñe deberá sobrepasar a Shelby Rogers o una tenista de la previa en su debut y después batir a Goerges, Jankovic, Riske o Mladenovic para alcanzar los hipotéticos cuartos de final con Johanna Konta. La británica, por su parte, no tendrá un debut plácido, ya que chocará con la vencedora del duelo entre Yulia Putintseva y Mónica Puig. Venus Williams, a priori, deberá ser el último escollo que deberá superar para verse las caras con la española.

Los encuentros a destacar en esta parte del cuadro son dos y prometen dar muchas emociones y mucho juego. Uno de ellos, ya comentado, es el Puig vs Putintseva y otro es el Mladenovic vs Goerges, prestando especial atención en la gala para ver cómo llega de todo el desgaste de partidos en Madrid y sus problemas en la espalda.

Cuarto cuarto: Svitolina vs Pliskova

Si el tercer cuarto es duro, este último tampoco se queda atrás. Si los resultados no se tuercen y se cumplen los pronósticos, Elina Svitolina y Karolina Pliskova deberán enfrentarse en lo que será el último cuarto de final. La ucraniana deberá batir a Cornèt o Errani en su debut en segunda ronda y todo parece indicar que Vesnina será su oponente antes de poder enfrentarse con Pliskova.

Pliskova batió a Svitolina la última vez que se enfrentaron. Fue en Brisbane. La checa se coronaría como campeona del torneo | Foto: zimbio

La checa, por su parte, debutará muy posiblemente ante Carla Suárez Navarro aunque para ello la grancanaria debería batir a Lauren Davis en otro choque que se presenta apasionante. Su compatriota Barbora Strycova debería ser su rival en la tercera ronda antes de chocar previsiblemente con Svitolina en los cuartos de final.

Bacsinszky vs Babos, Strycova vs Kasatkina y Cornèt vs Errani, otro encuentro con todas las papeletas de disputarse en una pista Pietrangeli a rebosar, son los encuentros más destacados en esta última zona del cuadro. ¿Objetivo? Suceder a Serena Williams en el cetro de emperatriz. ¿Quién lo conseguirá? Como siempre, en la WTA, nunca se sabe, pero Kerber parte como principal favorita.