Rafael Nadal: "Sólo trato de hacer las cosas lo mejor posible"

Rafa Nadal celebra un punto durante la final. Foto: Photo Silver - VAVEL

Rafa Nadal ha vuelto a coronarse en Madrid. Tras vencer en la final al austríaco Dominic Thiem, el manacorí pasó por sala de prensa donde explicó sus sensaciones tras su quinto triunfo en la capital española.

Dureza del encuentro: "Fue un partido muy duro, desde el principio. Especialmente aquí, con la altitud, es difícil romper el saque a un jugador como Thiem, sobre todo cuando tira tan alto. He jugado con presión en todo momento, pero afortunadamente, he podido volver y conseguir igualar el partido en el primer set. A partir de ahí, me he tranquilizado, he jugado a un buen nivel. En el final del primer set pudo haber pasado cualquier cosa, pero he sido capaz de jugar muy buenos puntos en el 'tie-break'. El comienzo del segundo set también fue decisivo, después de un set tan largo, es normal bajar un poco la concentración. Creo que también jugué bien durante todo el segundo set".

Posible número uno del mundo: "Lo que trato es seguir así, no espero nada. Trato de hacer las cosas tan bien como sean posibles, soy consciente de que estoy en un buen momento pero, honestamente, no sé lo que va a deparar el resto de la temporada. El objetivo es ir torneo a torneo, estar concentrado. No estoy pensando en la Race ni en nada parecido. Lo más importante es que las cosas están saliendo bien y estoy contento por eso".

Delante de Federer en el ránking: "Para ganar Roland Garros no hace falta ser el cuatro, el cinco, o el uno, lo que necesitas es jugar muy bien. Si llego allí como número cuatro pero no juego bien, no tendré demasiadas oportunidades. En mi carrera, ser el cuatro o el cinco, no ha sido decisivo. De lo que estoy realmente satisfecho es de que hoy he podido ganar un gran título en Madrid, hoy es un día para disfrutar de esto. Mañana, ya pensaré en Roma, en donde espero seguir jugando a este nivel".

Nivel físico: "Me encuentro bien físicamente, aunque es normal que después de una semana tan larga, con tantos partidos, te sientas un poco cansado. Tengo 31 años, me siento un poco fatigado, pero eso es todo. Como ya he dicho, entrenar por entrenar no tiene sentido, necesitas una motivación para querer seguir mejorando. Por ejemplo, cambiar algunos detalles, es la mejor manera de mantenerte motivado día tras día".

Posibilidad de no estar en Roma: "Siempre intento ir día a día. Si no voy a Roma, seguramente no esté en las mejores condiciones para llegar a Roland Garros. Quizá el año pasado cometí un error yendo a Roma, no debí haberlo hecho. Los médicos me dijeron que mi muñeca estaba bien y que podía ir, pero un tiempo después se confirmó que fue una mala decisión. Este año, la situación es completamente diferente, no tengo ninguna lesión ni problemas físicos. Creo que es lógico ir a Roma y tratar de dar el 100%, es un gran torneo en mi superficie preferida. Pero como ya he dicho antes, hoy no es un día para hablar de eso, ahora quiero celebrar el título que he logrado hoy y mañana hablaremos de lo de Roma".

La importancia de tener en España un torneo de este nivel: "Creo que somos muy afortunados de poder contar en nuestro país con un torneo como éste. Muchas ciudades pagarían mucho por tener esta oportunidad, Madrid hace un gran esfuerzo para que todo salga bien. Creo que todos tenemos que seguir trabajando para mantenerlo el máximo tiempo posible, seguir apoyándolo para hacerlo incluso mejor de lo que es ahora".