Los cañonazos de Isner anulan a Ramos

Isner golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

La clave del partido estuvo en los 32 saques directos del estadounidense que le permitieron sostener su servicio casi sin sobresaltos y aprovechar mejor su momento del partido, el español Albert Ramos está sufriendo tras la final de Montecarlo una merma en su juego que lo llevó a perder en la segunda ronda de Madrid y hoy en la primera ronda de Roma.

Primer set para el español

Isner comenzó con sus saques potentes que le dieron tres puntos gratis en el arranque del partido. Albert Ramos comenzó sacando bien, y poniendo la pelota en juego algo que no podía sostener el estadounidense con más de tres peloteos. El trámite del partido seguía de la misma manera, Isner se sostenía en la cancha con sus potentes saques y Ramos trabajando un poco más los juego de saques, teniendo buenos servicios y además jugándole al norteamericano constantemente sobre su revés, variándole la profundidad de la pelota, algo que llevaba al estadounidense a cometer un sin números de errores no forzados.

Con Isner encendido con su saque se preveía que la definición del set iba a terminar en la muerte súbita del tie break. Ambos continuaron con su plan de juego, los saques y volea de Isner y el saque y presión sobre el revés de su adversario. La paridad se mantuvo hasta el 4-3 donde Ramos logró el mini quiebre luego de una muy buena presión sobre el segundo saque. Con la ventaja de 5-4 y su saque, el español, dispuso de una muy buena oportunidad para quedarse con el set, que aprovechó insistiendo continuamente sobre el revés del estadounidense para ganar los dos puntos y quedarse con el set por 7-6 (4).

Isner empieza a sostener mejor los peloteos

El segundo set fu muy similar al primero, la única diferencia fue que el estadounidense cometió menos errores no forzados, ajustando su revés y llegando a ejecutar servicios de casi 210 km/h. Ambos mantuvieron su servicio y llegaron de nuevo al tie break, donde comenzó sacando Isner y poniéndose en ventaja gracias a un mini quiebre que después lo sostuvo con un ace de 226 km/h. El español logró recuperar el mini quiebre después de una gran devolución. El norteamericano estaba con más juego por lo que podía mantener la pelota en juego, lo que le permitió volver a sacar diferencias. La definición del set quedó a pedir de boca para el estadounidense, con una ventaja de 5-4 y dos saques a su favor, ejecutó dos primeros servicios que hicieron que ganara la muerte súbita por 7-6 (4).

Isner aprovecha la inseguridad de Ramos

Isner comenzó sacando ya con mucha más solidez ganando fácil sus juegos de saque, en el segundo juego, con el saque de Ramos, se empezó a definir el partido, el español seguía insistiendo sobre el revés de Isner y el norteamericano empezó a ser más regular con sus golpes, a no apurarse, desnudando la inseguridad en el juego del español y logrando quebrarle el saque. De la misma manera, quebró el norteamericano en el sexto juego para concluir con las aspiraciones del español y terminar ganado el set por 6-1. Es notable la merma en el juego de Albert Ramos, este domingo no tuvo un plan B, sostuvo su juego atacando al norteamericano al revés e Isner logró regularidad en ese golpe y después de ganar el segundo set estuvo muy parejo y no le dio ninguna oportunidad de revertir las acciones al español.