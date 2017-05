Del Potro supera todas sus adversidades

Google Plus

Volvió La Torre de Tandil Imagen: Twitter Oficial de Del Potro

El argentino siempre logra reponerse a sus problemas, estuvo un año y medio sin jugar por su muñeca y ahora, justo cuando comenzaba a jugar su temporada de arcilla, sufrió la muerte de su abuelo, que lo dejó afuera del ATP 250 de Estoril y la no presentación en el Master 1000 de Madrid.

Dimitrov en el comienzo del partido, no solo aprovechando la falta de competencia del argentino, sino con un nivel tremendo de juego, lograba paralelas terribles de revés y atacaba sobre el segundo servicio de Del Potro, abriéndolo en la cancha y haciendo que pegue corriendo e incómodo el drive. Del Potro se mantenía con su servicio, tratando de agarrar ritmo de juego y cuando Dimitrov se lo permitía sacaba su misil de derecha.

Continuó atacando Dimitrov sobre la derecha del argentino, lo hacía correr y no pegaba estabilizado. Después de dos buenos saques de Delpo, Grigor empezó a contraatacar sobre el segundo servicio o sobre derechas que no eran tan profundas llevando a generar errores no forzados al argentino y quebrándole en el quinto saque.

El drive de Del Potro no parecía tener el picante necesario y Dimitrov estaba muy sólido, no erraba lo que tiraba. El búlgaro marcó la diferencia del partido al ser un poco más regular que Juan Martín.

Vuelve el gladiador

Del Potro, no se intimidó con la pérdida del primer set, no tuvo un bajón anímico y se recuperó ganado fácil su saque, comenzando de a poco a encontrar confianza. Dimitrov comenzó su saque 0-30 abajo y sacó su magia de la galera para igualar el juego, pero cometió un error tremendo, cambió su táctica y empezó a jugar un mano a mano sobre la derecha del argentino, algo que no es muy recomendable y Del Potro quebró el saque a pura derecha.

Del Postro sostiene el saque en cero y después, ya metido en el partido, vuelve a quebrar a Dimitrov. El set parecía definido y en su juego de saque comenzó con una doble falta y permitió que Dimitrov entre momentáneamente en partido, quebrando el saque del argentino. Ambos mantuvieron sus próximos saques hasta que en el octavo juego con el saque de Dimitrov, el argentino salió a quebrar y liquidar el set y terminó acribillando con drive adimensional el set.

Del Potro liquida el partido

Ambos comenzaron ganando sus saques, sufriendo más el argentino en sostener sus saques. Que en el sexto juego tuvo que salvar tres puntos de quiebre, para luego mantener el saque con tres saques directos consecutivos. Luego de sostener su saque, Del Potro más decidido, empezó atacando el segundo saque del búlgaro, durante este set se volvió a ver de nuevo el revés a dos manos con potencia del argentino. Dimitrov que ya no tenía la precisión del primer set empezó a generar errores no forzados que terminaron llevándolo a tomar riesgo por momentos innecesarios y a terminar perdiendo su saque, para que después Del Potro lograba con su saque el 6-3 definitivo.

De esta manera, el argentino se metió en segunda ronda donde enfrentará al inglés Kyle Edmund (53°) que venció al portugués Joao Souza por 6-3 y 6-4.