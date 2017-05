Más dudas que certezas

Google Plus

Stan Wawrinka golpeando la pelota con su derecha

“Necesito ganar partidos para recuperar confianza”, remarcaba Stan Wawrinka hace apenas algunas semanas. Es que los resultados no le han sido amenos en los últimos torneos y no ha podido aproximarse a las instancias finales desde aquella final perdida en el Másters 1000 de Indian Wells ante Roger Federer. No obstante, lo más llamativo en el complicado presente del suizo es que solamente ha disputado cuatro partidos durante la extensa gira de polvo de ladrillo, cosechando dos derrotas y dos victorias.

El número tres del mundo llegó a la ciudad de Roma para disputar el quinto Másters 1000 de la temporada con el objetivo de sumar ritmo, confianza y para ponerle fin a las malas actuaciones que acarrea en este período de la temporada. El prestigioso torneo de Roland Garros se avecina y el nivel de juego mostrado por el campeón del 2015 no es muy esperanzador. Tras avanzar la primera ronda sin la obligación de jugar, Stan se enfrentó con Benoit Paire en la cancha central del torneo italiano y tuvo ante sí la posibilidad de tomar revancha, recordando que el francés lo eliminó de Madrid hace tan solo una semana. Los cuantiosos errores no forzados y el alto grado de ausentismo durante largos tramos del partido por parte de Wawrinka quedaron expuestos. A pesar de ello, el suizo retomó la calma y la concentración en el set decisivo y doblegó el juego del tenista galo con parciales de 6-3, 1-6 y 6-3.

Sin mucho esfuerzo y con un tenis irregular, Wawrinka aprovechó la primera oportunidad de quiebre en el sexto juego del partido y se adueñó del primer set por 6-3 en treinta minutos de juego. Paire -que venía de derrotar a Nicolás Mahut en la primera ronda- no tuvo un buen arranque de partido y sin presionar con sus potentes golpes característicos, le permitió a un suizo muy errático y estático, tomar la primera gran ventaja del encuentro. Aún así, el campeón de tres Grand Slam no mostró firmeza con sus golpes, evidenció una notable falta de confianza y a raíz de su escasa movilidad, realizó doce errores no forzados.

Stan Wawrinka se va del partido

Con un set a favor y sin demasiado desgaste físico, Stan tuvo la oportunidad única para imponer sus condiciones en el juego y aprovechar ese marcador favorable para elevar su nivel. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Wawrinka perdió la paciencia, afrontó un extenso momento de ira, sus piernas quedaron estáticas sobre la pista italiana y comenzó a arrojar golpes sin ningún tipo de criterio. En el 0-1, el suizo encadenó una serie de cuatro errores no forzados y con ella perdió el servicio. Al mismo tiempo, perdió la razón. Su cabeza se alejó de Roma, mostró poca actitud y se ausentó por el resto del set. La situación fue advertida por el francés que, con catorce tiros ganadores y diez errores no forzados, se quedó con un holgado segundo parcial de 6-1.

El suizo cosechó 19 winners y 38 errores no forzados mientras que Paire realizó 21 y 30 respectivamente

Después de un pésimo y decepcionante set, Wawrinka dejó a un costado los enojos, los momentos de máxima tensión y retomó la concentración necesaria para afrontar el set decisivo. Si bien el partido continuó sin intensidad, con peloteos cortos y con elocuentes equivocaciones de ambos, el suizo fue más regular, mejoró su versión y quebró el saque del francés tras un punto combatido que éste dejó en la red. Luego de una hora y cuarenta de tenis, el tres del mundo se llevó el set por 6-3 y avanzó a la tercera ronda del Másters 1000 de Roma. Sin dudas que el triunfo le da respiro a Wawrinka pero, claro está, que deberá corregir numerosos aspectos tenísticos y mentales para continuar con vida en el torneo. En la próxima instancia chocará con el gigante estadounidense, John Isner.