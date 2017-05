Isner elimina a Wawrinka y alcanza su mejor resultado en Roma

Google Plus

John Isner se sigue reencontrando a sí mismo en su superficie menos predilecta, la tierra batida. El cañonero estadounidense ya se encuentra entre los ocho mejores del Masters 1000 de Roma tras derrotar en dos sets al ,nada más y nada menos, tercer mejor jugador del mundo, el suizo Stan Wawrinka, el cual se estrelló ante el servicio del tenista de Greensboro, que salvó las cinco oportunidades de 'break' de las que dispuso su rival.

Isner mostró nuevamente su fortaleza con el servicio: 19 saques directos y un 84% de puntos ganados El partido, el cuarto entre ambos tenistas y el primero desde París-Bercy 2011, cumplió en todo momento el guión previsto con los servicios mandando y con escasos intercambios desde el fondo de pista, un total de cinco en todo el encuentro. Apenas hubo un par de juegos de interés al resto, un 15-40 que tuvo Wawrinka en el tercer juego, salvado de manera incontestable por Isner, y un 0-30 de éste con 4-3 a su favor.

Pero el desenlace del primer set se decidió en una muerte súbita en la que Wawrinka desapareció de la pista. Al suizo le falló la concentración y en apenas un par de minutos, Isner colocaba un contundente 7-1 y se apuntaba el primer parcial tras 42 minutos de juego.

Wawrinka se estrella ante el servicio de Isner

Con un set arriba y sin apenas desgaste, Isner se encontraba ante una oportunidad inmejorable para alcanzar su mejor resultado en Roma. Nunca es fácil jugar contra el estadounidense sabiendo que ya has cedido un set con lo que, por lo tanto, la presión para Wawrinka era enorme en cada uno de sus servicios.

Este es el primer torneo del año en el que Isner enlaza dos o más victorias seguidas El helvético trató de buscar el apoyo del público como estímulo para intentar remontar el choque. La grada reaccionó en favor del triple campeón de Grand Slam pero éste no terminaba de encontrar las sensaciones al resto. Isner salvó un momento delicado en el sexto juego de este segundo set al tener que afrontar tres bolas de rotura en su contra, pero, al igual que hizo en el primer set, el de Carolina del Norte se aferró a su gran servicio y terminó saliendo airoso de esa situación. La decepción de Wawrinka por no poder conseguir el 'break' que cambiara el partido quedó patente en el siguiente juego, donde el suizo cometió varios errores con su derecha acabando por entregar su servicio por vez primera en el encuentro (4-3). Con todo a favor, Isner no dio opción y cerró el encuentro con un servicio en blanco estableciendo el 6-4 definitivo.

El gigante de 2,08 metros parece haber recuperado su mejor versión y en sus primeros cuartos de final en el Foro Itálico se verá las caras con el croata Marin Cilic, sexto cabeza de serie y al que ya derrotó en el último precedente entre ambos, las semifinales de París-Bercy del año pasado.