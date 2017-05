Bertens avanza con autoridad

Google Plus

Kiki Bertens tuvo un claro triunfo en Roma | Foto: Zimbio

Ambas tenistas estaban desarrollando un gran nivel de juego y concretando buenas victorias previo a su choque por los cuartos de final del campeonato disputado en el Foro Itálico. En el caso de Kiki Bertens, en la fase anterior había dejado en el camino a la rusa Ekaterina Makarova por parciales de 7-6(3) y 6-1, mientras que Daria Gavrilova derrotó a la octava del ranking de la WTA Svetlana Kuznetsova por 2-6, 7-5 y 6-4.

El encuentro por un lugar entre las cuatro mejores del torneo comenzó con Gavrilova decidida a imponer su juego mediante la agresividad e intensidad de sus golpes, lo que en el primer game del partido le rindió frutos porque quebró de forma inmediata el servicio de su rival.

No obstante, la jugadora australiana no pudo confirmar el quiebre y cedió su saque ante una Bertens que no quería darle ningún margen de ventaja a su oponente. De ahí en más, el partido siguió igualado hasta el sexto juego en el que la tenista holandesa demostró el nivel que ha alcanzado durante esta semana en Roma y nuevamente quebró el servicio de Gavrilova dejando el marcador 4-2. De esta manera, luego de la confirmación del quiebre, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios y Bertens cerró el primer parcial por 6-3.

Un cierre con jerarquía

El segundo parcial, tuvo en su inicio a una Bertens que manejó el ritmo del encuentro, dominó los puntos de forma sólida e incomodó de sobremanera el juego que desarrollaba sobre la pista Gavrilova. De esta forma, la tenista holandesa se puso rápidamente 3-0 arriba en el marcador con dos quiebres a su favor.

Pese a esto, Daria Gavrilova en el cuarto game del segundo set se quedó con el servicio de la holandesa y luego de ratificar la rotura de servicio con su saque, dejó el marcador 3-2. Después del leve emparejamiento de las acciones por parte de la jugadora australiana, ambas tenistas ganaron sus servicios con solidez, hasta que en el noveno juego Bertens demostró su gran nivel y con autoridad quebró el servicio de Gavrilova sellando el set por 6-3 y firmando su nombre en las semifinales del WTA Roma.

En la próxima ronda Bertens se verá las caras con la rumana Simona Halep por el pase a la gran final torneo.