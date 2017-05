Muguruza: "Es un nuevo año y un nuevo torneo"

Google Plus

Garbiñe Muguruza durante el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

A sólo cinco días de que dé comienzo una nueva edición de Roland Garros, segundo Grand Slam del año, la tenista española Garbiñe Muguruza, vigente campeona del individual femenino, señaló que siente una mayor responsabilidad en lugar de presión por defender el título. "Más que una presión, noto que existe una mayor responsabilidad. Sé que muchas miradas estarán puestas en mí, después de haber conquistado un torneo como este es normal que haya muchas expectativas bajo mi persona", declaró Muguruza que llega a París después de retirarse por molestias en el cuello en las semifinales del WTA Premier 5 de Roma ante la posterior campeona, la ucraniana Elina Svitolina.

En declaraciones emitidas por BBVA, del que la española es actualmente embajadora, la quinta mejor tenista del mundo sostiene que lo que consiguió el año pasado ya no importa y no influirá en lo que pueda hacer en esta edición. "Realmente no importa lo que haya sucedido la temporada pasada, es un nuevo año y un nuevo torneo. Se trata de una nueva experiencia", aclaró.

Ante las consabidas ausencias de dos ex campeonas del torneo, como son la estadounidense Serena Williams, baja por embarazo, y la rusa María Sharapova, a la que el torneo parisino ha negado la invitación por su pasada sanción por dopaje, Muguruza se perfila como una de las grandes rivales a batir, con permiso de la rumana Simona Halep, bicampeona del Mutua Madrid Open, o la citada Svitolina, ganadora de cuatro títulos en lo que va de año, incluido el de Roma.

Sea como fuere, la tenista de Caracas es consciente de está ante uno de los momentos clave de la temporada. Muguruza defiende 2.000 puntos en Roland Garros, con lo cual, una posible pronta eliminación del torneo supondría una caída considerable en el ránking de la WTA.