Roger Federer empieza a perfilar su temporada 2018

Roger Federer mira al futuro. Foto: Dani Mullor - VAVEL

A pesar de que en un mes y medio cumplirá 36 años, el jugador suizo Roger Federer no piensa ni mucho menos en colgar la raqueta, sino en los torneos que jugará en el futuro que se le avecina. El flamante campeón, por novena vez, del torneo alemán de Halle ya tiene apuntado en su agenda, del 30 al 6 de enero, jugar en Perth la Copa Hopman haciendo pareja con Belinda Bencic, al igual que en la edición de este 2017.

La jugadora suiza se mostró feliz publicando una foto en su cuenta de Twitter cuando era niña al lado de Roger, acompañada del siguiente texto: "Contando los días para volver a jugar la Copa Hopman otra vez con Roger Federer en Australia".

A continuación, del 15 al 28 de enero, estará en Melbourne para disputar el Open de Australia, donde defenderá título y buscará su sexto título, tras los logrados en 2004 (derrotando a Marat Safin en la final), 2006 (vs Marcos Baghdatis), 2007 (vs Fernando González), 2010 (vs Andy Murray) y 2017 (vs Rafa Nadal).

Ambos jugadores suizos llevan trayectorias tenísticas opuestas, ya que el de Basilea, si bien ha estado mucho tiempo parado debido a descansos y lesiones, este año se ha adjudicado el Open de Australia, el Masters 1000 de Indian Wells, el Masters 1000 de Miami y el ATP 500 de Halle, que le han servido para recuperar puestos en el ránking ATP y ocupar en la actualidad el quinto puesto, teniendo a Djokovic a 540 puntos de distancia un puesto por encima.

En cuanto a Bencic, lleva una trayectoria descendente este año 2017. La temporada pasada (en la que llegó a estar en el top-10) la cerró en el puesto nº 43, pero este año no está teniendo buenos resultados y eso se refleja en caídas en el ránking como la de esta jugadora, que actualmente es la nº 158 del ránking WTA y los trece partidos que ha jugado se resumen en cuatro victorias y nueve derrotas.

La joven de 20 años tiene dos títulos en su palmarés (Eastbourne y Toronto, ambos en 2015) y Federer 92 (el último de ellos logrado en Halle hace unos días).