Gael Monfils supera el trámite inicial

Foto: Zimbio

Día complicado en el ATP 250 de Eastbourne con la disputa, en esta jornada de miércoles, de los partidos inconclusos del martes, pertenecientes a la primera ronda, más algunos previstos, también de dieciseisavos, para el día de hoy; sumado a ello, se ponían en marcha también los octavos de final, con participación de uno de los pesos pesados en tierras británicas, Gael Monfils.

Monfils, número 16 del mundo, parte en este certamen como segundo cabeza de serie, solo por detrás del doce veces campeón de Grand Slam, Novak Djokovic. El parisino, que perdió el único partido sobre hierba que ha disputado hasta ahora, en Halle, ante su compatriota Gasquet, partía en esta segunda ronda como claro favorito ante el tenista local, invitado por la organización, Cameron Norrie.

Norrie, 236 del ranking, es un desconocido para la gran mayoría del público, desarrollando su carrera, mayoritariamente, en el circuito Challenger. Tras dar la sorpresa en primera ronda ante el argentino Horacio Zeballos, a quien derrotó sin ninguna complicación, el británico buscaba ahora un triunfo de mayor magnitud, ante todo un peso pesado del circuito.

Monfils supera con facilidad el primer set

Inicio cómodo de partido en la central de Eastbourne. Monfils, como era de esperar, dominaba los puntos con su servicio ante un Norrie que poco podía hacer ante los poderosos saques del galo, que sumaba ya dos aces en sus dos primeros turnos con el servicio, apoyándose, además, en una derecha plana que le confería una gran ventaja en esta superficie.

Poco duró la tranquilidad en este primer set. Norrie, teniendo que utilizar su débil revés en varias ocasiones, se vio, en el cuarto juego del partido, con un 15-40 en contra; una situación que no lograría contrarrestar, aprovechando Monfils esta situación para quebrar por primera vez, consolidando y poniendo el 4-1. Pese a contar con el apoyo del público, Norrie no encontraba su mejor tenis, concediendo puntos a su oponente dada la elevada cantidad de errores no forzados.

Aun con los ya citados constantes errores no forzados, tanto en intercambios cortos como en el resto, y el pobre revés exhibido por el inglés, Cameron Norrie vio en su derecha un poderoso arma para diezmar las defensas de un Monfils serio, metido en el partido, y que no concedía el más mínimo margen al nacido en Johannesburgo, Sudáfrica. No obstante, el francés se permitió la licencia de cometer dos dobles faltas en el séptimo juego, dando alas a un Norrie que no fue a más, manteniendo el galo la ventaja y elevando el 5-2 para, posteriormente, anotarse la primera manga por 6-3 tras dos juegos finales donde el restador no hizo siquiera intención de romper el servicio.

La lluvia marca el segundo asalto

Esperanzador comienzo de segunda manga para Gael Monfils, que se vio break arriba desde el primer juego de este parcial, pese a ver a un Norrie más confiado en si mismo y que fue capaz de ganar los dos puntos más disputados en todo el partido. Certificando el quiebre, y manejando los compases del juego, el ex número siete del ranking puso el 2-0, dejando el encuentro casi resuelto.

No obstante, no todo estaba tan de cara para Monfils como parecía, ya que, con 2-1 en el marcador, reapareció el eterno enemigo del tenis: la lluvia, que obligó a suspender el encuentro momentáneamente. El agua, archirrival del mayor deporte de raqueta, también fue protagonista en la jornada del martes, con el ya mencionado traslado al día de hoy de los partidos inacabados. La inseguridad volvía a reinar sobre Eastbourne, que veía, una vez más, su tenis detenido.

El partido, que se tuvo que posponer a la jornada del jueves, se reanudó a las 10:00, hora local, con un Gael Monfils dispuesto a acabar cuanto antes con este trámite y pensar en su cruce de cuartos de final, que también tendría que disputar el jueves. Ya en el séptimo juego, el parisino efectuó su tercer break en el día de hoy, elevando el 5-2 y dejando el choque más que resuelto, imponiéndose, finalmente, por 6-3 y 6-2 tras poco más de una hora.