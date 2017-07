A medio gas es suficiente

Google Plus

Sin alardes y con algún que otro altibajo, pero Novak Djokovic sigue firme en su propósito de aprovechar al máximo su aventura en el Aegon International de Eastbourne (Inglaterra), torneo puntuable para el circuito ATP, de categoría 250 y dotado con 635.660 euros en premios. El serbio ya se encuentra entre los cuatro mejores del evento preparatorio a Wimbledon tras doblegar en dos sets muy diferentes al estadounidense Donald Young, número 47 del mundo. Tras un plácido comienzo de partido, el primer favorito del cuadro jugó con fuego en el segundo set, que finalmente cayó de su lado en una disputada muerte súbita.

Young se quedó a sólo un winner de su rival, 17 por 18, pero cometió diez errores no forzados más, 25 por 15, respectivamente En el primer set la superioridad de Djokovic fue manifiesta. El serbio no necesitó de su mejor tenis para llevarse la primera manga por un claro 6-2 tras lograr un parcial de cuatro juegos seguidos desde el empate a dos inicial. Y es que Young puso mucho de su parte con muchos errores no forzados que permitieron que su rival amarrara el set en menos de media hora de juego.

Young no aprovecha su oportunidad

El primer set había sido tan sencillo para Djokovic que el serbio se dejó llevar en el segundo, mucho más igualado que el anterior. A medida que fue pasando el tiempo, Young adquirió más confianza y consistencia con su servicio y fue manteniendo el equilibrio hasta que en el noveno juego el de Chicago dio un paso más quebrando el servicio del serbio para colocarse a sólo un juego de forzar la tercera manga (5-4).

Djokovic se llevó el 80% de los puntos con su primer servicio y un 50% con el segundo Era el primer momento en el que Young se ponía por delante en el partido y eso pesó en la cabeza del estadounidense que desperdició una bola de set para acabar cediendo su servicio y dejar vivo a su rival (5-5). Pese a desaprovechar esta inmejorable ocasión, el norteamericano forzó el desempate en el que, al igual que en el resto del set, llevó la iniciativa pero no llegó a rematar a un Djokovic que tiró de oficio y cerró el partido, en su cuarta bola para ello, por un ajustado 11-9.

Debido al gran retraso que lleva el torneo a causa de la lluvia que está cayendo sobre la ciudad de Eastbourne durante toda la semana, todavía no se sabe quién será el rival del serbio en la semifinal. Saldrá del enfrentamiento entre el vigente campeón, el también estadounidense Steve Johnson y el ruso Daniil Medvedev. Estos dos jugadores tienen previsto disputar este partido hoy mismo tras haberse visto obligados a jugar hoy también sus respectivos encuentros de octavos de final aplazados por la citada lluvia.