Murray: "Si juego a mi mejor nivel, puedo volver a ganar en Wimbledon"

Andy Murray golpea con su derecha durante un partido en el MMO 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Llega una nueva edición del torneo más prestigioso del mundo, Wimbledon, y el defensor del título, el escocés Andy Murray, ha declarado en una entrevista a la cadena británica 'Sky Sports' que siente más presión y nervios con respecto a otras ediciones del Grand Slam británico puesto que Murray no sólo defiende el trono conquistado el año pasado ante el canadiense Milos Raonic sino que también se juega mantenerse en la primera posición del ránking ATP.

La primera vez que el escocés defendió el título en Wimbledon, en 2014, no pasó de los cuartos de final perdiendo ante Grigor Dimitrov en tres sets "Estoy bastante estresado, con muchos nervios y presión de cara a este año. En 2014 también vine como defensor del título y recuerdo que no estaba tan presionado como ahora, quizá en parte porque en ese momento no llegaba como número uno del mundo, algo que sí sucede este año", admitió el de Dunblane, cuya presencia en el partido inaugural del torneo el próximo lunes todavía no está al 100% asegurada debido a unas molestias en la cadera que nos hacen recordar la edición de 2013, año en el que Murray logró el primero de sus dos títulos en Wimbledon.

En aquella ocasión el escocés también llegaba con problemas serios en su espalda, razón por la cual tomó la decisión de pasar por el quirófano dos meses después. "Hace cuatro años tampoco me encontraba demasiado bien, al final tuve que operarme de la espalda y tuve muchas molestias en esa zona durante bastante tiempo. Este año he tenido dolores en el codo y ahora en la cadera, pero creo que me encuentro mejor que en 2013. Evidentemente, el hecho de estar en mi país, con mi familia, en mi propia casa, hace que la recuperación sea más rápida. Siempre que disputo este torneo es una sensación increíble, puesto que para los tenistas no hay muchas oportunidades de jugar en casa", agregó.

Pese a estas molestias y a su, hasta ahora, decepcionante 2017, el número uno del mundo cree que tiene posibilidades de revalidar el título en el All England Club, algo que pasa por mostrar su mejor nivel. "Quiero ganar otra vez aquí, ese es el objetivo. Sé que puedo hacerlo si doy el máximo y me preparo adecuadamente. Las primeras rondas siempre son más complicadas, especialmente en esta superficie pero me encanta jugar en hierba. Aquí es donde he conseguido los mejores resultados de mi carrera. Lograr mi tercer título aquí sería fantástico", concluyó.