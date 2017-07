Wimbledon: Análisis del cuadro femenino

Wimbledon está por empezar, y con ello las mejores tenistas del mundo se dan cita en el All England Club del Reino Unido, intentando ingresar a la historia, y es que no hay mayor prestigio en el mundo del tenis que ganar el tercer Grand Slam del año.

Al torneo ingresaron directamente al cuadro las 95 mejores en el Ranking WTA en su última actualización. En este caso el último ingreso directo fue la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien es una de las dos tenistas en el draw que representa a sudamérica, la otra es la paraguaya Verónica Cepede Royg.

La parte alta del cuadro

El número uno lo ocupa Angelique Kerber, aunque en este torneo estará en disputa ese puesto. La alemana debe ganar el campeonato si quiere mantenerse en lo más alto del ranking y ligar que su rival en la final no sea Halep, mientras que la rumana defiende los cuartos de final logrados en 2016, y con sólo 115 puntos de diferencia son muchas las posibilidades de llegar al número uno del mundo.

No es un secreto para nadie, que Kerber no llega bien físicamente, aunque en Eastbourne por fin pudo familiarizarse con el césped luego de no poderse presentar en Birmingham, en Wimbledon está proyectada en tercera ronda ante Lucie Safarova que hizo semifinales de Birmingham y Nottingham y posiblemente la checa pueda salir ganadora en el duelo. Si la lógica del ranking se da, entonces Safarova podría enfrentarse en octavos de final a Garbiñe Muguruza.

Un poco más abajo en el cuadro, según los resultados previos y la actualidad de las tenistas, se espera que lleguen Timea Bacsinszky y Svetlana Kuznetsova a los octavos de final y seguramente sea la rusa la que finalmente se enfrente a Muguruza en los cuartos de final.

Quien seguramente se instale en los cuartos de final por el lado de su llave, es la checa Karolina Pliskova, quien hasta ahora está teniendo una muy buena temporada, haciendo cuartos de final en Australian Open y semifinales en Roland Garros. La campaña anterior solo llegó a segunda ronda en el All England Club, por lo que un buen resultado también la pone en le pelea por el número uno del mundo, que seguramente tendrá nueva dueña al final del Wimbledon.

Tal y como quedó establecido el cuadro y debido a que casi siempre obtiene buenos resultados en césped, la que se perfila para enfrentar a Pliskova, es la norteamericana CoCo Vandeweghe, quien para llegar a esa instancia tendría que dejar en el camino a la francesa Kiki Mladenovic, como su rival más complicada.

La parte más baja del cuadro

Simona Halep desde la parte más baja del cuadro, se perfila como una fuerte candidata a unos hipotéticos cuartos de final, donde se enfrentaría a una muy dura contrincante en la superficie, la local, Johanna Konta, encuentro muy difícil de predecir a pesar que en su historial rezan dos encuentros a favor de la británica y ambos a tres sets y muy parejos.

Un poco más arriba en el cuadro, en los cuartos de final nos podríamos encontrar con un duelo generacional entre Venus Williams y Jelena Ostapenko, la mayor de las Williams con cinco ensaladeras de Wimbledon y tres finales perdidas enfrenta a la juventud, garra, inexperiencia y osadía, pero sin duda alguna talento, de una jugadora letona que viene envalentonada luego de coronarse en Roland Garros.

Cuartos de Final

Con este panorama, los cuartos de final estarían emparejados de la siguiente forma: Muguruza (14) vs Kuznetsova (7), Pliskova (3) vs Vandeweghe (24), Williams (10) vs Ostapenko (13) y Halep (3) vs Konta (6). Y a partir de este momento, es que el certamen se pone bueno.

La ganadora de Wimbledon 2017 debe estar en este grupo de ocho excelentes tenistas, se antoja que la final podría ser Pliskova - Halep o Pliskova - Konta. Si fuera la primera opción, se definiría el número uno con la ganadora del encuentro, mientras que con la segunda opción, Pliskova sería la nueva cabeza del ranking mundial.

Sólo nos queda sentarnos a esperar y disfrutar de dos semanas de excelente tenis de la mano de las mejores tenistas del mundo.