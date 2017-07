El sorteo de Wimbledon depara una posible final entre Nadal y Federer

Google Plus

Pista central de Wimbledon. Fuente: TenisNet

El tercer Gran Slam del año comenzará el próximo lunes y el sorteo del cuadro masculino ha dejado una parte alta donde Nadal y Murray tendrán que superar escollos como Pouille, Nishikori o Wawrinka para llegar a unas hipotéticas semifinales. Mientras tanto, Federer y Djokovic protagonizan la parte baja donde también se encuentran tenistas de la talla de Raonic, Thiem, Del Potro y una de las joyas del circuito, Alexander Zverev.

El camino de Rafa hasta el título

El diez veces campeón de Roland Garros comenzará su particular trayecto hasta la final este lunes, cuando debutará ante el australiano John Millman, que ocupa el puesto 137 en el ranking de la ATP pero que al mismo tiempo presume de ser un gran sacador, por lo que el de Manacor deberá rendir a su máximo nivel desde el primer momento para evitar disgustos como el de 2015. En segunda ronda, el mallorquín se enfrentaría al ganador del duelo entre Young e Istomin, un partido bastante asequible teniendo en cuenta que ninguno de estos dos jugadores tienen la hierba como superficie predilecta, y en una más que posible tercera eliminatoria, la perla rusa de 21 años Karen Khachanov sería el rival del número dos del mundo.

Una de las mayores piedras en el camino de Rafa se la encontraría en los octavos de final, ronda en la que se cruzaría al luxemburgés Gilles Muller (14) o a uno de los mejores sacadores de la historia, el croata Ivo Karlovic (21), que a sus 38 años, es uno de los tenistas más veteranos del torneo por lo que el cansancio podría hacer mella en el gigante de Zagreb. En el caso de pasar a cuartos, Nadal se vería las caras con Kei Nishikori, su rival en el polémico partido por el bronce en las pasadas olimpiadas, o con Marin Cilic, número seis del mundo.

Fuente: ATP

Si no hay ninguna sorpresa, Andy Murray sería el penúltimo peldaño que el quince veces campeón de un Gran Slam tendría que superar para alzar su tercer trofeo en el All England Club. El británico, vigente campeón y número uno del mundo (seguido de cerca por Nadal), llega a Londres con molestias en la cadera pero ello no impide que se perfile como uno de los principales candidatos a ganar el torneo, para ello, deberá superar a jugadores como Fabio Fogini, Lucas Pouille en unos hipotéticos octavos de final o Stan Wawrinka en cuartos.

Posible final entre Federer y Nadal En caso de llegar a la final, Nadal se jugaría el trofeo con alguno de los tenistas que forman la parte baja del cuadro, Federer es el rival soñado para muchos de los puristas, ya que ambos protagonizaron el que se recuerda como el mejor partido de todos los tiempos, la final de este mismo torneo en 2008, que terminó con un joven Rafa vestido con una de aquellas llamativas camisetas sin mangas y que lucía su larga melena llorando de emoción en la hierba de la pista central antes de levantar su primer Wimbledon.

Pero para ello, Roger deberá pasar por encima de Dimitrov en octavos, Zverev o Raonic en cuartos y Djokovic en unas más que probables semifinales, por lo que en principio, el trayecto hasta el partido más esperado por todos los aficionados es más sencillo para el quince veces campeón de Grand Slam.

Federer y Nadal tras finalizar la final de 2008. Fuente: Independent

Dificultades para el resto de españoles

Feliciano López, coronado como campeón en Queen's hace escasas semanas, debutará ante Mannarino, en tercera ronda se verá las caras ante el francés Gaël Monfils y en unos hipotéticos octavos Novak Djokovic sería su rival. Roberto Bautista, situado en la parte alta del cuadro, jugará su primer partido contra Haider-Maurer, en el caso de seguir avanzando en el torneo, Nishikori sería su oponente en tercera ronda y Marin Cilic en octavos, en caso de salir victorioso de estos dos difíciles encuentros, el top 19 del mundo podría verse las caras en cuartos con su amigo y compañero en la Copa Davis Rafa Nadal.

David Ferrer comenzará su andadura en la presente edición de Wimbledon enfrentándose a Richard Gasquet (22), el joven Borna Coric o el número 14 del planeta, Tomas Berdych serían sus rivales más complicados antes de alcanzar los octavos de final. Fernando Verdasco parte como cabeza de serie número 31 en este torneo, pero la suerte le ha deparado un difícil debut ante el sudafricano Kevin Anderson, y en el caso de llegar a tercera ronda, el madrileño tendría que superar al finalista de la pasada edición de Roland Garros, Stan Wawrinka.

Por su parte, Albert Ramos-Vinolas ha tenido más fortuna que sus compatriotas, debido a que en primera ronda se enfrentará al australiano Jordan Thompson, para verse las caras en un hipotético segundo partido ante un clasificado en la ronda previa, y en el probable caso de salir victorioso, deberá superar a Milos Raonic para acceder a los octavos. Marcel Granollers, que no atraviesa uno de sus mejores momentos como jugador profesional, debutará ante Sela y en segunda ronda podría medirse ante el estadounidense John Isner.