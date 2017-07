Diego Schwartzman: "A largo plazo, pienso en llegar al top ten"

Diego Schwartzman durante su partido de Rland Garros ante Novak Djokovic. Foto: zimbio.com

Tan sólo una leyenda como Juan Martín Del Potro le priva de ser el mejor tenista argentino de la actualidad. En declaraciones al diario de su país 'Olé', Diego Schwartzman, apodado 'Peque' por sus escasos 1,70 metros de altura, abordó la actualidad del mundo del tenis y también declaró sentirse muy orgulloso del reciente título de Boca Juniors, su equipo favorito, en el torneo argentino de fútbol.

Rendimiento ante los top10 y posibilidad de ser uno de ellos en el futuro: "Después de los partidos que jugué contra ellos me quedé un poco fastidiado porque estuve cerca de ganar. Pero, por ejemplo, después del partido contra Djokovic en Roland Garros, me fui contento: todo el público me aplaudió y el rival elogió mi nivel. Son derrotas lógicas, pero no por ello duelen menos. Lo que tengo claro es que si sigo compitiendo así de bien los resultados irán llegando. Pienso en el top10, pero no es algo que me haya fijado a corto plazo. Sé que si mantengo el ránking que tengo ahora puede haber algunos jugadores que se vayan retirando y subiría poco a poco".

Mal ambiente entre los tenistas: "No voy a decir nombres, pero sí que es cierto que, por ejemplo, los de Europa del Este son más introvertidos, debe ser porque tienen una cultura y manera de ser distinta a la nuestra. Puedes estar en contacto con ellos en el circuito durante gran parte del año y ni te saludan. Yo soy todo lo contrario, tengo que estar enfermo o de muy mal humor para estar callado. Es algo que me ayuda a pasar el tiempo entre viaje y viaje".

Posible celebración si gana su segundo título ATP: "Seguramente me tire al suelo. El año pasado contra Dimitrov el partido acabó de manera muy extraña. En el último punto él rompió la raqueta y me quedé quieto, porque no sabía cómo podría reaccionar él".

Relación con Juan Ignacio Chela: "Me ha ayudado mucho, tanto en el aspecto individual como a la hora de trabajar en equipo. Él no fue un jugador destacado en cuanto a talento pero gracias a que trabajó muy duro pudo hacerse hueco entre los mejores. Sabe muchas cosas, siempre me dice que si no doy el 100% no vale la pena salir a la pista".

Hincha confeso de Boca: "Sí, quizá sea demasiado fanático. Cuando estoy jugando y coincide con algún partido de Boca, mi entrenador tiene que decirme cómo va. Los veo siempre que puedo, además tengo varios amigos jugando allí. Me hizo muy feliz que conquistaran el título, aunque no fue la mejor manera puesto que se enteraron en el hotel, pero al final lo que cuenta es que ganaron".

¿Boca, campeón del Mundial de Clubes, o la Copa Davis?: Es complicado, pero creo que me quedo con la victoria en la Davis.