Pliskova alarga el maleficio de Wozniacki

Pese a haber tenido problemas muy graves durante toda la semana debido a la lluvia, el torneo de Eastbourne iba a cumplir los horarios previstos e iba a tener en su particular día de sábado sus finales correspondientes, pues al estar Wimbledon a la vuelta de la esquina, los encuentros de la lucha por el título se adelantan un día para dar tiempo a los finalistas a llegar a las instalaciones del All England Lawn Tennis Club con descanso suficiente.

La final femenina iba a ser la encargada de dar el pistoletazo de salida al último día de competición en Devonshire Park. Duelo de “Carolinas” el que iba a protagonizar la final WTA. La checa Karolina Pliskova y la danesa Caroline Wozniacki se iban a enfrentar por tercera vez este año, la segunda vez con un trofeo de por medio.

Wozniacki domina en el Head To Head

Con el de hoy, era el sexto encuentro entre estas dos fabulosas tenistas. La tenista de Odense domina el cara a cara particular por el marcador de 5-1. Antes de este 2017, hacía tres años que no se veían. Y es que en los tres previos, el triunfo fue para la danesa, curiosamente todos en tres sets. Pero los tiempos cambiaron y la actual Pliskova no es esa tenista desconocida del 2014 y en la final de Doha la checa sumó su primer triunfo ante Wozniacki. Semanas más tarde, en Miami, la ex número uno del mundo lograría una victoria más ante ella.

Wozniacki y Pliskova en su último choque en Miami | Foto: WTA

Ganar finales, la asignatura pendiente de la danesa

El año que está teniendo Wozniacki está siendo más que notable. Realizando su tenis y consiguiendo resultados muy importantes. Sin embargo, la asignatura pendiente de la danesa son las finales. Con la de hoy, iban a ser cuatro las finales que iba a jugar la buena de ‘Caro’. Todas las anteriores con derrotas. En Dubai cedió ante Elina Svitolina, en Doha con Karolina Pliskova y en la última, hasta el momento, en Miami, frente a Johanna Konta. Hoy, nueva oportunidad de quitarse una espinita clavada.

Un break basta a Pliskova La final se inció muy igualada, con ambas tenistas solventando sus saques y sin apenas dar opciones a su contrincante. Pese a ello, Pliskova parecía tener una punta más de efectividad en su juego y efectivamente lo confirmó en el quinto juego de la manga logrando el break, aprovechándose de un par de errores de Wozniacki. Desde ese momento, la checa se mostró claramente por encima de la danesa, dando un auténtico recital de tenis y adueñándose del primer set

Karolina Pliskova sobre la hierba de Devonshire Park | Foto: zimbio

Pliskova sabe sufrir

La solidez y contundencia al servicio marcó la pauta de los primeros compases del segundo set. Pliskova no daba opciones a una Wozniacki que se aferraba a su saque para permanecer viva. Al resto, cuando la checa la dio opciones, la de Odense se amarró e hizo todo lo posible por conseguir ese premio a la perseverancia. Pliskova no quiso dar su brazo a torcer y salvó cuatro pelotas de rotura para mantener igualado el choque en un juego que duró más de diez minutos.

Esto supuso un duro golpe para Wozniacki, pero la danesa supo manejar la situación y nuevamente al resto quiso volver a la carga. Aún así, Pliskova anuló esas acometidas. La checa después encontró el premio al sufrimiento consiguiendo un nuevo break que la ponía a las puertas del título. Sin fisuras, Karolina Pliskova se llevó el encuentro por el marcador de 6-4 6-4 sobre Caroline Wozniacki para ser la campeona en Eastbourne. El título de Wozniacki en este 2017 tendrá que esperar, mínimo, hasta Wimbledon.