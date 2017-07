Rafael Nadal: "Si supero las primeras rondas estoy con confianza para llegar lejos"

Rafael Nadal durante su última rueda de prensa |Foto: Wimbledon

Rafael Nadal disputará su duodécimo Wimbledon y llegará con la confianza de haber realizado una gira de tierra impecable con hasta cuatro títulos, entre ellos, la décima corona en París. Solo tropezó en los cuartos de final de Roma ante un espectacular Dominic Thiem. El español no ha tenido demasiado tiempo para preparar la gira de hierba, debido a la dureza de la temporada de tierra que le obligó a descansar la semana en la que se disputaba el torneo de Queen's y solo ha podido jugar dos partidos de exhibición en el torneo de Hurlingham. El primero de ellos se saldó con una contundente derrota por 3-6 2-6 ante Tomas Berdych, mientras que en el segundo se acabaría imponiendo a Tommy Haas por 6-4 1-6 10-7.

Desde 2012 el manacorí ha tenido muchos problemas en hierba, principalmente por los problemas de tendinitis en sus rodillas que lleva teniendo todos estos años, ya que en hierba es necesario jugar muy flexionado y eso daña más las rodillas.

Pese a los malos resultados en los últimos años en Wimbledon, Nadal ha conseguido llevarse el título en 2008 y 2010 y ha disputado tres finales en 2006, 2007 y 2011 y sueña con conseguir un nuevo título en la capital londinense en 2017. El debut del español se producirá el lunes contra el australiano John Millman, rival no demasiado cómodo para una primera ronda sobre césped.

Nadal ha reconocido en rueda de prensa la dificultad que tienen las primeras rondas en Wimbledon, ya que “éste es un torneo en el que puedes marcharte pronto. Aunque, al mismo tiempo, si consigo superar los inicios, a ver qué pasa porque estoy con confianza, he jugado bien durante todo el inicio del torneo”. Sin embargo, disfruta mucho jugando en el All England Club. “Adoro Wimbledon y me divierto mucho jugando aquí. Todo es más difícil desde lo que sucedió con las rodillas en 2012, pero también es cierto que en 2014 no lo hice mal. Perdí en cuarta ronda contra Nick (Kyrgios), pero tuve mis opciones”.

Destaca de nuevo la importancia que tiene el torneo para él. “Mi motivación es siempre alta en cada evento que disputo. Si no, no lo jugaría. Cierto es que Wimbledon es para mí muy, muy especial. Uno de mis objetivos principales al inicio de mi carrera era jugar bien aquí, y lo logré”, concluye Nadal.