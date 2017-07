Roger Federer: "Esta edición con Murray, Djokovic, Nadal y yo será muy igualada"

Roger Federer en la rueda de prensa previa a su debut en Wimbledon |Foto: Wimbledon

Roger Federer se presenta en Wimbledon quizá como el principal favorito al título. No solo por haber sido capaz de levantar el trofeo en siete ocasiones, sino por un inicio de temporada que pocos se podrían esperar con las victorias en el Open de Australia, Indian Wells, Miami y Halle. Otro aliciente que tendrá Federer será que se convertirá cuando se produzca su debut en el jugador que más Grand Slams ha disputado, igualando a Fabrice Santoro.

En la primera pregunta el actual número cinco del mundo y tercer cabeza de serie del certamen londinense, fue preguntado acerca del dato de que ningún jugador que no sea del Big Four (Federer, Nadal, Djokovic y Murray) ha conseguido ganar Wimbledon desde el año 2003. "Es un factor muy dominante en este torneo y en otros grandes. Es sorprendente, así es, pero puede cambiar de un día para otro rápidamente", afirmó sin darle demasiada importancia.

Roger también sería preguntado acerca de los problemas físicos que tuvo la temporada pasada en su rodilla. Estos problemas no le permitieron disputar la parte final de la temporada y lo lastraron en la otra mitad. "La caída no tuvo nada que ver en mi lesión. La rodilla estuvo mal durante toda la temporada de tierra. Eso me asustó, pero puede que no me pudiera mover adecuadamente. Y puede que me la hubiera roto de todas formas porque afrontaba un punto de break. Luego pasé unas semanas interesantes, decidiendo si iba a los Juegos de Río o no, si me los saltaba para poder estar en el US Open, hablando con médicos, con mi equipo. De repente vi que tenía que estar parado cuatro meses y no uno o dos como yo pensaba en un principio. No quedó más remedio si quería recuperar del todo. Luego volví bien. Gracias a Dios, no tuve que arrepentirme", señaló el de Basilea.

El gran rendimiento que están dando los jóvenes del circuito no ha pasado desapercibido por parte del maestro suizo y piensa que hay que tener a todos en cuenta para llegar lejos o incluso ganar. "Alexander Zverev y Kyrgios han demostrado que pueden hacerlo. Raonic, Nishikori y Dimitrov también están en condiciones. Luego está Thiem, pero la hierba no es su superficie más natural, aunque el año pasado me ganó en Stuttgart. Ha mejorado. Aunque creo que hay otros favoritos más mayores, como Cilic o Wawrinka, que ya saben lo que es ganar un Grand Slam", comentó.

Una de las decisiones más polémicas de Federer fue el saltarse la gira de tierra batida entera. Pese a todo, piensa que es una buena decisión debido a la dureza de la temporada. "Decidí darme las mayores opciones para la hierba. Nunca miro atrás ni me arrepiento. Estaba listo para jugar en París. No me sentí preparado para estar en Madrid y Roma. Tomé esa decisión entrenándome en tierra. Sentí que cualquier otra cosa que no fuera ir con garantías de ganar en Roland Garros me restaría opciones para Wimbledon. Tengo 35 años y solo una vez he sido campeón en Francia. No era la mejor preparación para la hierba. Ahora estoy fresco, eso es lo positivo. Lo negativo, que no he jugado casi partidos desde entonces. En el equipo coincidimos en que lo mejor era parar y darlo todo en el último tercio de la temporada, no solo en la hierba, si no en los torneos de Estados Unidos, la pista dura. No me arrepiento, aunque me dolió no estar en un Grand Slam por primera vez pese a sentirme al 100%", se sinceró.

Posteriormente sería preguntado por los favoritos al título. Roger afirmó que si Murray está a su mejor nivel será un torneo muy duro con el Big Four en buenas condiciones. "Si Murray está al 100% físicamente, será uno de los grandes favoritos en esta edición de Wimbledon. Igual que Novak (Djokovic) o Rafa (Nadal). Creo que todo está muy igualado cuando los cuatro estamos bien. Todos tenemos nuestras historias. Yo he estado un tiempo sin jugar, Andy se ha resentido en Queen's, pero creo que da igual, porque es uno de los jugadores que mejor hace la primera semana aquí. Novak acaba de ganar en Eastbourne y Rafa llega al rojo vivo de la tierra. Así que los tres van a ser duros de ganar en este torneo", sentenció.

Para finalizar el de Basilea señaló que está tratando de llegar fresco a su debut y no quiere llegar demasiado cansado y sin capacidad de dominar el partido. "Estoy tratando de tener buena energía en los entrenamientos. Con calma. Mañana no trabajaré, me tomaré un día de descanso para llegar fresco al primer partido y con la mente clara. No quiero estar a merced de mi rival (Dolgopolov). Tengo que ir a la carga, ser agresivo, rápido de piernas y de mente. Por eso descanso, para poder estar inspirado. Hago saque y volea, intento no quedarme atascado en la línea de fondo y hacer mis golpes", finalizó.