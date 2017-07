Konta despeja dudas en su debut

Google Plus

Foto: Zimbio

Johanna Konta despejó todo tipo de dudas que rodeaban a la natural de Sidney. Konta sufrió una aparatosa caída la semana pasada durante su partido ante Angelique Kerber en el WTA International de Eastbourne. Al día siguiente de sufrir esa caída, Johanna no pudo disputar su compromiso de semifinales ante Karolina Pliskova. La tenista británica sembraba muchas dudas de cara a el tercer Grand Slam del año, donde es la gran esperanza local. Sobre Konta, ya recae una inmensa presión sobretodo después de que Andy Murray la postulará como gran favorita a alzarse con la corona en el All England Tenis Lawn and Croquet Club.

Desde el primer momento del partido, Konta jugó muy suelta y sin problemas físicos. Hsieh fue un juguete a manos de la británica que volvió a mostrar el gran tenis que venia jugando antes de la temporada de tierra batida. Su-Wei Hsieh lo intentaba todo pero Johana mostró su mejor versión y no dio opciones a su rival. Su-Wei apenas pudo romper en una ocasión el servicio de su rival. Konta ya carbura y empieza a soñar en la catedral del tenis, con todo el público de lado, sin dudas físicas y con mucha confianza, Wimbledon espera a su campeona local.

Dulce venganza

La de Taiwan fue el verdugo de Johanna en primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada, en Roland Garros, saltó la gran sorpresa cuando la asiática logró la victoria en un gran partido decidido en tres competidos sets. Este lunes, la de Sidney completó su venganza y destrozó a la jugadora asiática que no tuvo ninguna opción. Complicada segunda ronda tendrá Johanna Konta ante Donna Vekic que viene jugando un muy buen tenis en esta superficie. La croata ya derrotó a Johanna hace unas semanas en la final del WTA de Birmingham donde Donna se impuso en tres sets y logró su segundo título WTA.