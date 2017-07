Rafael Nadal: "No me gustaría enfrentarme en la final a Federer"

Rafael Nadal durante su partido ante Millman | Foto: Zimbio

Rafael Nadal inició su andadura en Wimbledon 2017 con una contundente victoria ante el australiano John Millman, actual número 137 del mundo, por 6-1 6-3 y 6-2.

Tras finalizar el partido en la Court 1 del All England Club, el español dijo en la entrevista que "no es tonto y no le gusta jugar las finales contra los mejores". Pese a ello, "a día de hoy no se plantea llegar a la final" y no tiene demasiadas ganas de enfrentarse a Roger Federer en concreto, si se diera el caso de llegar a la final.

El español continuó la entrevista con una de las frases que más le han ayudado a llegar donde está. "Lo único que me preocupa ahora es mi partido de segunda ronda, lo demás ya se verá". Este rival al que se medirá Nadal en segunda ronda será el norteamericano Donald Young, actual número 47 del ranking ATP, que avanzó por la retirada de su rival Denis Istomin.

Wimbledon y la hierba, otra historia

Nadal es consciente de las diferencias que existen entre jugar en Roland Garros y en Wimbledon, debido principalmente a la velocidad de la pelota en la hierba y lo que obliga esta superficie a las rodillas, ya que es muy importante jugar muy flexionado. El balear, como ya es sabido, se considera mejor en polvo de ladrillo.

"Wimbledon y Roland Garros son dos historias completamente diferentes, no tienen ni la más mínima similitud", afirmó el español. Jugar en hierba provoca bastante incomodidad debido a los botes extraños que ocurren con frecuencia, debido a la irregularidad del terreno. "La hierba es una superficie en la que nunca te sientes completamente cómodo, la sensación de dominio no se consigue, no es como la tierra, que sientes que controlas todo el espacio", añadió.

El manacorí finalizó explicando la dificultad de los apoyos en esta superficie. "Los apoyos en hierba son totalmente distintos y a la mínima que te equivocas puedes caerte o jugar totalmente desequilibrado. Aquí la pelota es muy pesada y si no tienes los dos pies en el suelo es muy difícil golpearla".

Pese a estas dificultades, el dos veces campeón de Wimbledon mostró un gran tenis ayer y ha sido uno de los mejores partidos que se le recuerdan en los últimos años sobre hierba.