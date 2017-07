Ferrer logra un triunfo histórico en Wimbledon

Google Plus

Autoría foto: Zimbio

David Ferrer ha conseguido el triunfo que necesitaba para levantar cabeza y volver a competir con los tenistas más grandes del circuito. El español entró, después de mucho tiempo, a un torneo grande sin preclasificación y el sorteo lo castigó de la peor manera con Richard Gasquet en primera ronda. El francés es el rival al cual nadie quiere enfrentar, y mucho menos en hierba. Tiene el talento de lanzar tiros ganadores desde cualquier parte de la pista. Empezaron el partido sin sacarse ventajas, y fue en el octavo juego donde el alicantino pudo quedarse con el servicio de Gasquet y llevarse la primera manga tras confirmar el quiebre con su servicio.

El segundo set se iba a desarrollar de forma parecida que el primero. Sin muchas oportunidades, Ferrer solo necesitó quedarse con el servicio del francés una vez para poner un pie y medio en la siguiente ronda de Wimbledon. Pero, como se esperaba, Gasquet iba a reaccionar. Tras un set muy largo, el francés logró ganar dos juegos consecutivos por primera vez en el partido y quedarse con el tercer parcial por 7-5.

Gasquet despierta, pero no a tiempo

Ferrer no se desconcentró después de ese traspié y salió con todo en busca del triunfo. Logró la agresividad que había perdido un poco en el tercer set, y no tuvo inconvenientes para quedarse con la cuarta manga con un cómodo 6-2. Con este triunfo, David mantiene una racha impresionante: no ha perdido ningún partido de Grand Slam en primera ronda en los últimos 12 años. Muestra viva del éxito que ha acompañado a Ferrer en su carrera deportiva, a pesar de venir teniendo un año complicado.

En la siguiente ronda el alicantino tendrá como rival a Steve Darcis que sufrió mucho este martes para dejar en el camino a Ricardas Berankis en cinco sets.