Muguruza resuelve un debut fácil

Garbiñe Muguruza debutó este martes con victoria en el tercer Grand Slam del año. La cancha número tres del All England Club fue el escenario donde la española se enfrentó a la rusa Ekaterina Makarova, el cual resolvió con parciales de 6-2 y 6-4 en una hora y un minuto de partido.

La actual número 15 del ranking mundial, venía de disputar par de torneos previos (Birmingham y Eastbourne) donde su desempeño no estuvo por encima de lo esperado, perdió en semis de Birmingham ante Ashleigh Barty y en Eastbourne cayó por ante la checa Barbora Strycova con un apabullante de 6-1 y 6-0 en segunda ronda. Este martes la española viene con la clara premisa de lavar la imagen dejada en el 2.016 donde perdió en segunda ronda ante la eslovaca Jana Cepelova por 6-3 y 6-2. La idea de Muguruza es elevar su tenis al nivel que la llevó a disputar la final del 2.015 ante Serena Williams, ausente del torneo londinense.

El primer set iba a estar enmarcado por la gran calidad en los saques de la española, aunque empezó un poco dubitativa en el primer juego de servicio permitiendo una oportunidad de quiebre. Iba a salir airosa para irse arriba en el marcador, algo que le iba a venir muy bien porque en el primer juego de saque de la rusa, se iba a imponer ganando todos los puntos, rápidamente tomando ventaja de 2-0. Esta ventaja lograda apenas en el segundo juego del encuentro, no la iba a perder, incluso se quedó con el primer set volviendo a romper el servicio en el octavo juego para imponerse en el set por 6-2 en 28 minutos de partido.

El segundo set comenzaría justamente igual que el primero, sin mucha consistencia en el saque, aunque esta vez la rusa si iba a aprovechar la oportunidad brindada por Muguruza para romperle el servicio por primera y única vez en el encuentro. Sin embargo la española volvería a aplicar la misma medicina que en el primer set, se impuso en el primer juego de servicio de la rusa en blanco, recuperándose del quiebre tempranero. Muchas similitudes se presentaron en ambos sets, ya que la caraqueña se iba a terminar imponiendo en el décimo game del set igualmente con el saque de la rusa. El set quedó 6-4 en 33 minutos.

A pesar que no se vio una Muguruza dominante, con golpes muy planos, le sirvió para dominar fácilmente un encuentro que a priori no era complicado, cabe destacar que la rusa estuvo muy errática con su derecha consiguiendo catorce errores no forzados y 23 en total. Mientras que la española solo con doce winners y diez errores no forzados le valió para imponerse finalmente. La española de esta manera avanza a segunda ronda donde espera rival, que saldrá entre la belga Yanina Wickmayer y la ucraniana Kateryna Bondarenko. Con Wickmayer se ha enfrentado en par de ocasiones con victoria, mientras que con Bondarenko sería el primer enfrentamiento.