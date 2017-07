Wozniacki debuta, sufre y gana

Google Plus

Siendo este el decimoprimer torneo de Wimbledon para Wozniacki tras haber jugado las ediciones del 2007 en adelante (como más lejos solo llegó hasta la cuarta ronda en los años 2009, 2010, 2011, 2014 y 2015) y el sexto para Babos donde lo más lejos que llegó fue a segunda ronda en el 2012, 2015 y 2016 (en 2013 y 2014 quedó afuera en primera ronda), ambas se preparaban para enfrentarse por primera vez y buscar el pase a la segunda ronda.

Previo al tercer Grand Slam del año, la danesa Wozniacki lleva un record de 0-4 en finales durante el 2017 (perdió en Doha ante la checa Karolína Plíšková por 3-6 4-6, en Dubái ante la ucraniana Elina Svitolina por 4-6 2-6, en Miami ante la británica Johanna Konta por 4-6 3-6 y el fin de semana pasado en Eastbourne nuevamente ante Karolína Plíšková por 4-6 4-6) mientras que Babos este año consiguió su segundo título WTA en Budapest ante la checa Lucie Šafářová (6-7, 6-4, 6-3) y busca repetir la final lograda en dobles el año pasado donde junto a la Kazaja Yaroslava Shvédova perdieron ante las hermanas Williams por 3-6 4-6.

Wozniacki comienza mandando

Con la Pista Central (llamada Centre Court) del All England Lawn Tennis and Croquet Club llena de gente luego del partido ante el suizo Roger Federer y el ucraniano Alexandr Dolgopolov, Wozniacki y Babos estaban listas para debutar en Wimbledon 2017. Comenzaría la danesa al servicio y rápidamente tomaría ventaja de 1-0. Babos tambien realizaría un buen uso de su saque y sin complicaciones igualaría el marcador en 1-1. Luego de tres games donde brillaría la firmeza en los servicios (2-1 Caroline, 2-2 Timea y 3-2 Caroline) Wozniacki aprovecharía su segunda oportunidad para quebrar (Babos había evitado una en el mismo juego) y se adelantaría por 4-2.

Minutos más tarde, la húngara no se quedaría atrás y le devolvería el favor a Caroline descontando en 4-3 tras aprovechar su segundo break point (Wozniacki también había podido evitar uno). Con un quiebre para cada una, Babos sería capaz de mantener su servicio y lograría volver a empatar el set (4-4). Pero en el siguiente game, Wozniacki levantaría un 15-30 para volver a estar arriba por 5-4 y luego quebraría por segunda vez en el set aprovechando su segundo set point (había tenido uno estando 15-40 pero Babos anotó un punto más) para cerrar en 6-4 con apenas 38 minutos de juego.

Babos despierta para complicar el partido

En el segundo set, Timea sabía que si quería volver a llegar a la segunda ronda en este Grand Slam tenía que salir a dejar todo para empatar y exigir el set definitivo. Esto lo empezaría a demostrar de muy buena manera logrando utilizar su primer break point del set (tercero del partido) para vulnerar a la danesa y ponerse en ventaja de 1-0. Babos acudiría a su servicio para estar 2-0 y Wozniacki descontaría en 2-1 con el suyo para no perderle pisada.

Tras una seguidilla de juegos donde no habría presencia del quiebre (3-1 Babos, 3-2 Wozniacki, 4-2 Babos, 4-3 Wozniacki, 5-3 Babos y 5-4 Wozniacki) Timea tendría la responsabilidad de servir para poder quedarse con el set. Sin muchas complicaciones haría uso de su segundo set point (Wozniacki había evitado uno) para llevarse el segundo set por 6-4 y llevar el partido al tercero.

Wozniacki sale victoriosa

Al cumplirse la hora con trece minutos, el set que definiría todo se pondría en marcha. Babos nuevamente empezaría mejor que Wozniacki y con un game perfecto (40-0) la quebraría para estar 1-0. La danesa no se daría por vencida y utilizaría su primer break point en el set (cuarto del partido) para poder quebrar por tercera vez en el partido (1-1). Caroline confirmaría el quiebre con su saque para dar vuelta el marcador en 2-1 y nuevamente vulneraría el servicio de la húngara para estirar la ventaja a 3-1 (Babos no pudo evitar tres oportunidades de quiebre). Sin complicaciones, la danesa ganaría su saque (4-1) y de nuevo utilizaría su quinto break point del set para ponerse 5-1. Con la responsabilidad de servir para conseguir el partido, Wozniacki no dudaría y se llevaría el set definitivo por 6-1 gracias a ún solo match point.

De esta forma la dinamarquesa Caroline Wozniacki, tras una hora con cuarenta y cinco minutos, se clasificó a la segunda ronda donde enfrentará el día jueves a la ganadora del encuentro entre la italiana Sara Errani y la bulgara Tsvetana Pironkova. Con esta victoria, la danesa acumula un total de ocho partidos ganados en la primera ronda de Wimbledon que equivalen a ocho veces que disputó la segunda ronda (2007 R1 Bielorrusa Anastasiya Yakimova 7-5 6-2 y R2 italiana Mara Satangelo 0-6 6-7, 2008 R1 checa Eva Hrdinová 6-2 7-5 y R2 canadiense Aleksandra Wozniak 6-1 6-1, 2009 R1 japonesa Kimiko Date Krumm 5-7 6-3 6-1 y R2 rusa Maria Kirilenko 6-0 6-4, 2010 R1 italiana Tathiana Garbin 6-1 6-1 y R2 taiwanesa Chang Kai-chen 6-4 6-3, 2011 R1 española Arantxa Parra 6-2 6-1 y R2 francesa Virginie Razzano 6-1 6-3, 2013 R1 española Estrella Cabeza 6-0 6-2 y R2 checa Petra Cetkovská 2-6 2-6, 2014 R1 israelita Shahar Peer 6-3 6-0 y R2 británica Naomi Broady 6-3 6-2, 2015 R1 china Saisai Zheng 7-5 6-0 y R2 checa Denisa Allertová 6-1 7-6).