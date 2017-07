Radwanska recupera la sonrisa a costa de Jankovic

Radwanska, después de golpear una bola | Foto: Zimbio

Agnieszka Radwanska se encuentra en la peor temporada de su carrera. Nunca antes había sumado tan solo once victorias en 21 partidos, a estas alturas de la temporada. Con la llegada de la hierba, la superfície favorita de la jugadora polaca y en la que mejor desarrolla su peculiar juego, se espera que levante el vuelo y vuelva a ser esa jugadora a la que ganar un punto costaba sangre, sudor y lágrimas. Pero la semana previa a Wimbledon, cayó derrotada ante la estadounidense Lauren Davis en dos sets y por ello no se la tiene en cuenta entre las favoritas para ganar el torneo.

A pesar de ello este martes ha demostrado que no hay que infravalorarla pese a su momento. Ha ganado los últimos ocho juegos del partido ante la serbia Jelena Jankovic y tan solo ha cedido seis puntos en el segundo set, mostrando un nivel de juego que hacía tiempo que no se veía en el juego de Radwanska.

Sin roturas de servicio y con únicamente una pelota de break en los ocho primeros juegos, se llegó al 4-4 en el marcador y Jankovic incrementó su agresividad al resto para romper el servicio de la polaca, pero en el juego siguiente, Aga logró devolver el break y sobrevivió en el set.

Era la undécima vez que las dos viejas conocidas se enfrentaban, y Aga Radwanska ya lidera 8-3 en el cara a cara

El partido había cambiado, los juegos ahora eran largos y los puntos se ganaban al resto y no al saque como en los juegos anteriores. De esta manera, Jankovic volvía a romper y disponía de otra oportunidad para cerrar la primera manga con su servicio, pero se volvía a bloquear y no pudo evitar el desempate en el primer parcial, un tiebreak justo por lo que se había visto en ambos bandos. No sólo se decidía el primer set, se decidía el rumbo del partido. Sin duda la perdedora se iba a venir abajo y con el momento de ambas jugadoras, eso podía resultar una losa. Radwanska mereció ganar la muerte súbita, que dominó desde el primer momento.

La jugadora serbia se vio derrotada desde el 6-5 en el primer set y perdió ocho juegos consecutivos

Y efectivamente, la serbia se hundió física y tenísticamente y tan solo pudo ganar seis puntos en el segundo set, lo que no le sirvió para escapar del rosco. La finalista de 2012 había subido mucho su nivel de juego y recordaba esa tenista rocosa que tan poco había aparecido este año y deberá defender su cuarta ronda del año pasado para no salir de las diez mejores jugadoras del ranking. Por su parte, la serbia, a sus 32 años, va a salir de las 70 mejores jugadoras y continua con su pésimo año. Con esta derrota, ya suma doce derrotas en primera ronda en 2017 y pierde el doble de partidos de los que gana. En cambio, Radwanska puede darle un vuelco a la situación esta temporada con un buen torneo aquí en el All England Lawn Tennis Club o si no confirma las buenas sensaciones de su primera ronda se unirá a Jelena Jankovic como jugadoras con campañas muy decepcionantes.