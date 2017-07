Konta se impone en una batalla épica ante Vekic

Google Plus

Tras la victoria de Heather Watson ante la letona Anastasija Sevastova, Johanna Konta dio otra alegría al público local tras conseguir por vez primera en su carrera su pase a la tercera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, aunque no lo tuvo nada fácil. La sexta cabeza de serie necesitó de más de tres horas de juego para vencer la resistencia de la joven croata de 21 años Donna Vekic en un choque que se decidió en un dramático tercer set. Así, la británica también se toma la revancha de su derrota ante Vekic en la final de Nottingham de hace apenas 17 días.

Partido con muchos golpes ganadores por parte de ambas. 55 de Konta y 42 por parte de Vekic

Precisamente el resultado de ese partido estuvo revoloteando sobre la cabeza de Konta durante gran parte del encuentro de hoy. A la británica se la veía más tensa de lo normal, quizá también por el hecho de jugar de nuevo en la pista central pero lo cierto es que Vekic se encontraba más asentada en la pista y fue la primera en romper el equilibrio con un 'break' en el siempre clave octavo juego del primer set (5-3). Sin embargo, la croata no cerró el set cuando debía y con varios errores no forzados, entre ellos dos dobles faltas, cedió su servicio permitiendo a su rival recuperar la desventaja (5-4). Konta aprovechó la oportunidad y tras 67 minutos se llevó este igualado primer set por 7-4 en la muerte súbita.

Tensión y emoción hasta el final

Pese a contar ya con un set en el bolsillo, Konta no consiguió quitarse la tensión de encima y comenzó el segundo set perdiendo su servicio (1-0). La británica se rehizo momentáneamente en el cuarto juego pero acto seguido Vekic volvió a tomar la delantera y de la mano de su potente servicio, llevó el partido a la tercera y definitiva manga (6-4).

Ambas jugadoras estuvieron muy acertadas con su primer servicio con un 81% de puntos ganados para Konta y un 78% para Vekic

La tensión y la igualdad predominante que había caracterizado al partido durante los dos primeros sets se hicieron notar todavía más, como no podía ser de otra manera, en el tercero y último. Konta nunca había pasado de segunda ronda en Wimbledon cayendo el año pasado en esta misma pista ante la canadiense Eugenie Bouchard pero la jugadora de origen australiano no estaba dispuesta a abandonar nuevamente tan pronto el torneo más prestigioso del mundo, máxime cuando este año llega con la vitola de candidata al título.

Pero Donna Vekic tampoco estaba por la labor de dejar escapar la oportunidad de volver a vencer a su rival y en el último set ambas forzaron la máquina con sus respectivos servicios. Vekic dispuso de dos opciones de rotura y sacar, por consiguiente, para ganar el encuentro pero tanto con 6-6 como con 8-8 Konta arriesgó con su segundo saque y salió del apuro. La británica respiró aliviada y atacó en el siguiente juego buscando el 'break' definitivo. Su rival notó la presión y con un error con su derecha, concedió la primera bola de partido a su rival. La balcánica demostró su templanza al salvar el envite con un saque directo, el undécimo en su cuenta particular, pero no Konta no cejó en su empeño y se fabricó otro 'match point' con su derecha. Y precisamente con otro error con ese golpe, la cabeza de Vekic dijo basta y el partido más emocionante de esta edición de Wimbledon hasta la fecha caía finalmente del lado de la jugadora local por un ajustado 10-8.

Tras la tempestad llegó la calma y ambas jugadoras se fundieron en un emotivo abrazo con la pista central del All England Club puesta en pie ovacionando a estas dos guerreras que se dejaron la piel por la victoria. Pero al final, para alivio del público local, es Johanna Konta la que sigue viva en el cuadro y su siguiente rival será la griega Maria Sakkari, también de 21 años y que ocupa la posición número 101 del ránking de la WTA. Sakkari dejó fuera de combate a la checa Kristyna Pliskova en tres sets.