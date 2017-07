Venus remonta y se instala en tercera ronda

Google Plus

La cinco veces campeona de Wimbledon se presentó en su segundo partido del torneo, luego de haber dejado en el camino a la belga Elise Mertens y de haber afrontado una rueda de prensa muy emotiva en la que recordó el incidente ocurrido el pasado nueve de Junio en Florida, que le causó la muerte a un septuagenario. "No hay palabras para describir lo devastador que es. Estoy sin palabras. Estoy... estoy..." Fueron las únicas palabras que pudo expresar antes de romper a llorar.

Sin duda alguna, que este accidente puede estar afectando su desempeño en el torneo, sin embargo la mayor de las Williams quiere mantener la hegemonía de las hermanas durante la época de los 2000, donde las hermanas han disputado 12 de 17 finales. (Al menos una de las dos en la final).

Ante la china Qiang Wang parecía que era un partido de trámite, pero la asiática no iba a permitir que fuera así. Venus comenzó muy plácida y cómoda con su servicio. Los golpes de la china no lograban incomodarla ni desestabilizarla y jugaba desde su zona de confort. Todo esto hasta el sexto game del primer set, donde la norteamericana se encontraba arriba 4-2 y servía para confirmar el quiebre, sin embargo con par de errores no forzados y otro par forzados con su revés, terminó cediendo su saque y ponerse 4-3, dándole la oportunidad a la china de igualar las acciones.

Wang iba a lograr su cometido e igualar el encuentro 4-4. Ya para el noveno game, se vio como Williams seguía errática con su revés y con tres errores no forzados iba ceder su juego de servicios y ponerse debajo 5-4 permitiendo a la asiática sacar para set. La china con tres buenos tiros ganadores terminaría de sepultar las posibilidades de la mayor de las Williams en el primer set e iba a salir ganadora por 6-4.

El inicio de una remontada

Para el segundo set, la estadounidense estaba obligada a mejorar, especialmente con su revés, para poder mantenerse con opciones en el partido y el campeonato. Durante gran parte del set, ambas estuvieron erráticas desde ambos lados, es decir, tanto de derecha como de revés, sin embargo ambas lograban mantener sus servicios a pesar de las dificultades en sus golpes. Williams solo iba a lograr quebrar el servicio de Wang en el décimo game del set en su quinta oportunidad de quiebre, de esta manera quedándose con el segundo set por 6-4.

Ya para el tercer set, se iba a notar la experiencia de la pentacampeona, la norteamericana realmente mostraba lo que todos esperaban horas previas al encuentro, una Venus dominante en los puntos claves. La china solo pudo contestarle en el segundo game del set igualando las acciones 1-1. A partir de ahí Williams sería ama y señora de los games a continuación, quedándose con el tercer set por 6-1 en una hora y 48 minutos de partido. A pesar de los intentos de Wang, Venus fue siempre quien llevó la iniciativa de los puntos, con 43 tiros ganadores y 33 errores no forzados fueron muchos para la china que logró 20 winners y 21 errores no forzados.

Para la tercera ronda, la norteamericana deberá enfrentar a la japonesa Naomi Osaka que está en su primera participación en Wimbledon y se encuentra en el puesto 59 de la WTA, la nipona dejó en el camino a la checa Barbora Strycova, preclasificada número 22. Será el primer enfrentamiento entre la japonesa y la estadounidense.